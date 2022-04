© Bird Studio/Shueisha © 2018 Dragonball Super The Movie Production Committee

© Bird Studio/Shueisha © 2018 Dragonball Super The Movie Production Committee

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem Son-Goku und seine Freunde im Dragon Ball Super-Manga ihrem Gegner Gas vorübergehend loswerden konnten, hören sie sich eine besondere Aufzeichnung an. Diese stammt von einem Scouter, der ursprünglich dem Saiyajin-Krieger Bardock gehörte und der in seinem Kampf gegen den starken Bösewicht einen speziellen Wunsch äußerte.

Bardock liegen seine Söhne wirklich am Herzen

Das gesamte Kapitel ist eine einzige Rückblende, in der wir erfahren, was Son-Gokus Vater vor einigen Jahrzehnten erlebt hatte. Wir erfahren, dass er sich zwar durchaus tapfer schlagen und gegen Gas behaupten konnte, allerdings erlangte er lange Zeit nicht die Oberhand im Kampf. Derweil sammelte der Namekianer Monaito die Dragon Balls, damit der heilige Drache ihm einen Wunsch erfüllen sollte.

Toronbo sollte Bardock zurück auf seinen Heimatplaneten schicken, da Monaito der Ansicht war, der Saiyajin habe bereits genug für ihn und den jungen Granolah getan. Nun solle er nicht noch sein Leben für sie opfern. Der Vater unseres „Dragon Ball Super“-Protagonisten schlug das Angebot des Drachen jedoch aus, da er sich zu sehr auf den Kampf gegen einen so starken Gegner freuen würde.

Etwas verdutzt akzeptierte der Namekianer dies und fragte, ob es irgendetwas anderes geben würde, dass sein Freund begehrt. Daraufhin äußerte Bardock, er habe nur einen Wunsch für Kakarott und Radditz: „Ich würde mir wünschen, dass es meinen Söhnen am Ende gut geht.“ Eine etwas akkuratere Übersetzung wäre laut Twitter-User @Herms98: „Ich wünsche mir, dass meine Söhne zu großen, starken Männern heranwachsen.“

Es ist ein durchaus bemerkenswerter Wunsch für einen Saiyajin, immerhin war das Kriegervolk vor allem wegen seiner Brutalität berüchtigt und gefürchtet. Darüber hinaus hatten sie normalerweise keine sonderlich starken familiären Verbindungen. „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama verriet vor einigen Jahren in einem Interview (via @Cipher_db), dass Bardock jedoch eine Ausnahme sei. Er empfinde durchaus sowas wie Zuneigung für seine Kinder, was ungewöhnlich für Saiyajin sei.

Bardock äußert einen Wunsch für seine Söhne DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Welche Auswirkungen es auf Son-Goku haben wird, diese Worte seines Vaters zu hören, bleibt derweil noch abzuwarten. Die Rückblende endet mit Bardocks Sieg über Gas und einem letzten Blick auf seinen Scouter. Die Reaktion unseres Protagonisten hierauf dürften wir erst im kommenden 84. „Dragon Ball Super“-Kapitel erhalten, das am 19. Mai 2022 auf MANGA Plus veröffentlicht werden wird.