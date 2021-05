DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Nachdem die vorherigen Kapitel vor allem das Fundament für den nächsten großen Schlagabtausch in Dragon ball Super legten, treffen die Kontrahenten nun endlich aufeinander! Im kürzlich veröffentlichten 72. Manga-Kapitel stehen Son-Goku und Vegeta nun Granolah, dem stärksten Krieger des 7. Universums, gegenüber – und machen dabei zunächst keine sonderlich gute Figur. Eine besondere Rolle spielt hierbei das rechte Auge ihres Gegners.

Dragon Ball Super: Granolah treibt Son-Goku und Vegeta in die Enge – auch wegen seines rechten Auges

Das Kapitel beginnt jedoch recht ruhig, denn unsere beiden Helden, die zuletzt beide hart trainiert haben, um ihre Engel- beziehungsweise Gott der Zerstörung-Kräfte zu verbessern, kommen auf Granolahs Heimatplaneten an. Sie erkunden die Gegend von der Luft aus und werden plötzlich aus heiterem Himmel angegriffen. Mit Mühe und Not können sie den Energiestrahlen ausweichen, doch als sie an deren Quelle ankommen, ist kein Feind zu sehen.

Als sie am Boden sind, werden sie auch schon aus der Luft bombardiert, doch weiterhin können sie ihren Gegner nicht sehen. Als sie wieder in der Luft schweben und noch immer ratlos sind, wie ihr Feind so schnell sein kann, wird Son-Goku von einem Angriff getroffen und stürzt auf die Erde. Mit einem einzigen Energiestrahl konnte Granolah unseren „Dragon Ball Super“-Protagonisten komplett ausschalten. Zum Glück hat Vegeta eine magische Bohne parat.

Granolah schaltet Son-Goku aus / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Kurz darauf stellt sich Son-Goku Granolah zum Zweikampf entgegen, während Vegeta das Geschehen von der Ferne aus beobachtet. Mit schnellen und gezielten Schlägen geht der Kopfgeldjäger auf unseren Saiyajin los, der kaum mit diesen Angriffen mithalten kann. Ein Lichtblick erscheint erst, als Son-Goku den Ultra-Instinkt mit seiner Super-Saiyajin Gott-Form kombiniert, doch dann landet Granolah einen Treffer!

Es wirkt zwar zunächst so, als sei dieser nicht allzu stark gewesen, doch nur wenige Augenblicke später fällt Son-Goku auf die Knie. Granolah erklärt seinem Gegner anschließend, er könne sowohl den Blutfluss als auch die Muskelbewegungen des Saiyajin exakt sehen und so dessen Moves vorausahnen. Möglich macht dies sein rechtes Auge, von dem der Kopfgeldjäger selbst sagt, es sei das schärfste im ganzen Universum. Es ermöglicht es ihm, die Vitalpunkte seines Gegners exakt zu attackieren und so selbst unseren „Dragon Ball Super“-Helden zu überragen.

Granolahs rechtes Auge hat besondere Fähigkeiten / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Darüber hinaus würde ihm sein rechtes Auge jedoch ebenfalls verraten, dass Son-Goku noch nicht mit voller Kraft kämpfen würde. Dies könne Granolah nicht wirklich nachvollziehen, schließlich sei dies kein Spiel, sondern ein Duell auf Leben und Tod. Währenddessen untersucht Vegeta, der die Bemerkungen Granolahs hören konnte, die Umgebung. Er scheint herausgefunden zu haben, warum ihm die Äußerungen ihres Gegners so vertraut vorkommen.

Zu welcher Schlussfolgerung Vegeta genau gekommen ist, das erfahren wir jedoch nicht. Womöglich liefert uns das 73. Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga eine Antwort hierauf. Feststehen dürfte derweil, dass Granolah mit den Fähigkeiten seines rechten Auges unseren beiden Helden noch allerlei Probleme bereite dürfte. Das nächste Manga-Kapitel erscheint am 20. Juni 2021 um 17 Uhr bei MANGA Plus.