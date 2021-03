Seit dem Start von Dragon Ball Super haben sowohl Son-Goku als auch sein ewiger Rivale Vegeta enorme Fortschritte gemacht. Während unser Held im Engel Whis einen neuen Lehrer für seinen Ultra-Instinkt gefunden hat, scheint auch Vegeta nun einen neuen Mentor gefunden zu haben: Beerus. Dieser erklärt seinem Schüler, wie die Zerstörung von Dingen und Lebewesen funktioniert.

Wie genau das vonstatten geht und wie das ungleiche Duo im neuen Manga-Kapitel funktioniert, wollen wir uns nachfolgend zusammen mit euch näher ansehen. Doch Achtung, Spoiler voraus!

Dragon Ball Super: Vegeta erhält von Beerus Nachhilfe im Zerstören

Während in den Tiefen des Weltalls Granola zum mächtigsten Krieger des 7. Universums wurde, trainieren derweil Son-Goku und Vegeta auf Lord Beerus‘ Planeten. Obwohl er sich in den letzten Kapiteln noch etwas dagegen sträubte, scheint der Gott der Zerstörung nun gewissermaßen eine Lehrerrolle für Vegeta zu übernehmen. Nachdem er ihm eine schockierende Wahrheit enthüllt hatte, erteilt er ihm im aktuellen „Dragon Ball Super“-Kapitel nun gewissermaßen etwas Zerstörungs-Nachhilfe.

Vegeta will die „Zerstörung“-Technik der Götter erlernen, hat dabei allerdings seine liebe Mühe. Es gelingt ihm zwar, einen kleinen Stein zu zerstören, allerdings sagt ihm Beerus, sein Vorgehen hierbei sei falsch. Die Götter der Zerstörung würden Dinge oder Lebewesen nämlich nicht einfach nur vernichten, sondern ihre Existenz komplett auslöschen. Sie würden also „Etwas“ in „Nichts“ verwandeln. Wird diese Technik korrekt ausgeführt, gibt der zerstörte Gegenstand dabei zudem eine große Menge Energie in Form einer Explosion ab.

Beerus zeigt Vegeta seine „Zerstörung“-Technik / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Anhand dieser Explosion könne Vegeta also erkennen, ob er die „Zerstörung“-Technik der Götter auch korrekt ausführe. Kurz nach dieser Erklärung gelingt es dem Prinz der Saiyajin tatsächlich, zumindest einen kleinen Kiesel zu zerstören. Sein Fortschritt bleibt natürlich auch Son-Goku und Whis nicht verborgen. Zuversichtlich wie eh und je verspricht Vegeta, schon bald werde er sehr viel größere Dinge zerstören können.

Diese Entwicklung dürfte darüber hinaus auch darauf hindeuten, dass sich Vegeta die Lektion von Lord Beerus aus dem vorherigen Kapitel zu Herzen genommen hat. Darin hatte der Gott der Zerstörung seinem „Schüler“ geraten, dieser müsse seine Vergangenheit und die der Saiyajin hinter sich lassen, um weiterhin vorankommen und den Göttern Konkurrenz machen zu können.

Vegeta zerstört erfolgreich einen Kiesel / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Vegetas neue Fähigkeiten dürften er und Son-Goku vermutlich auch schon sehr bald brauchen, denn voraussichtlich werden sie bereits im nächsten Kapitel in Form des Kopfgeldjägers Granola ihrer bisher größten Herausforderung gegenüberstehen. Wie sie sich gegen den mächtigsten Krieger des Universums werden behaupten können, erfahren wir im 71. „Dragon Ball Super“-Kapitel, das am 20. April 2021 bei MANGA Plus erscheint.