DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Achtung, es folgen Spoiler: Noch immer tobt im Dragon Ball Super-Manga der Kampf zwischen Son-Goku und seinem neuesten Gegner Gas. Die Action, die unsere beiden Kontrahenten auf diverse Planeten führt, ist jedoch nicht das Highlight des 82. Kapitels. Dieses fällt nämlich überraschend emotional aus.

Son-Goku wird von einer extrem wichtigen Erinnerung übermannt

Obwohl sich unser Held inzwischen wieder von seinem letzten Kampf gegen den Bösewicht erholt hat, ist der Kräfteunterschied zwischen ihnen zu groß. Deshalb entscheidet sich Son-Goku dazu, seine berühmte Momentane Teleportation einzusetzen und mit Gas ein kleines Katz-und-Maus-Spiel zu spielen. Sie jagen quer durch die Galaxis bis sie letztendlich Whis erreichen, der auf einem abgelegenen Planeten ist.

Von dort aus teleportiert sich unser „Dragon Ball Super“-Protagonist wieder zurück zu seinem ewigen Rivalen Vegeta, während Gas quer durch den Weltraum fliegen muss, um wieder den Ausgangspunkt zu erreichen. Das gibt unseren beiden Saiyajin-Kriegern eine kleine Verschnaufpause. Son-Goku fragt Whis, wie er den Ultra-Instinkt besser kontrollieren könnte. Hierauf erklärt der Engel seinem Schüler, dieser müsse einen Weg finden, um seine ganz eigene Ultra-Instinkt-Form zu erlangen.

Um das schaffen zu können, muss unser Hauptcharakter allerdings zunächst herausfinden, was er wirklich ist. Einer Antwort auf diese philosophisch anspruchsvolle Frage kommt Son-Goku kurz darauf näher: Der Namekianer Monaito überreicht ihm den Scouter, den Bardock vor 40 Jahren im Kampf gegen Gas getragen hat. Das Gerät hat den Schlagabtausch aufgezeichnet und als Son-Goku erneut die Stimme seines Vaters hört, erinnert er sich an einen Moment aus seiner frühen Kindheit.

Plötzlich sieht er das Bild seiner Eltern, Bardock und Gine, vor sich. Sein Vater sagt seinem kleinen Sohn, er müsse unbedingt überleben. Wenige Augenblicke später flog die Raumkapsel, in welcher der kleine Kakarott saß, bekanntlich zur Erde. Besagte Szene kennen Fans bereits aus dem Anime-Blockbuster Dragon Ball Super: Broly und dem Manga-Kapitel Dragon Ball Minus. In beiden Geschichten haben wir gesehen, wie Bardock seinen Sohn vor der Zerstörung ihrer Heimatwelt gerettet hat.

Bardock und Gine verabschieden sich von Kakarott © Bird Studio/Shueisha © 2018 Dragonball Super The Movie Production Committee



Es ist ein gewaltiger Moment für unseren Helden, immerhin verletzte er sich nach seiner Landung auf der Erde am Kopf und verlor daraufhin sein Gedächtnis. Die nun zurückgekehrte Erinnerung an die letzten gemeinsamen Sekunden mit seinen Eltern und die Aufzeichnung seines Vaters könnten einen immensen Einfluss auf ihn haben und ihm dabei helfen, zu erkennen, was er wirklich ist. Somit könnte er endlich seine Saiyajin-Herkunft und sein Leben auf der Erde miteinander in perfekten Einklang bringen.

Zu hören, dass bereits sein Vater (für Saiyajin-Verhältnisse) ein gutes Herz hatte, könnte hierbei eine entscheidende Rolle spielen und dazu führen, seine Vergangenheit als Kakarott und seine Gegenwart miteinander zu vereinen. Darüber hinaus sind es womöglich nun diese Schlüsselmomente im Kapitel, die Son-Goku dabei helfen werden, seine ganz eigene Version des Ultra-Instinkts zu entfesseln.

Son-Goku mit seinem gemeisterten Ultra-Instinkt © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Welche Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen tatsächlich auf Son-Goku haben werden, können wir aktuell natürlich noch nicht sicher wissen. Womöglich liefert uns das 83. Manga-Kapitel von „Dragon Ball Super“, das am 20. April 2022 bei MANGA Plus veröffentlicht wird, einige Antworten.