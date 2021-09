DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Achtung, Spoiler voraus! Obwohl die Anime-Serie bereits vor über drei Jahren in ihrem Finale gipfelte, erleben Son-Goku und Vegeta in Dragon Ball Super noch immer allerlei neue Abenteuer. In der offiziellen Manga-Reihe konnte der Prinz der Saiyajin zuletzt mit dem Ultra Ego eine neue Kraft freisetzen, die er im Kampf gegen Kopfgeldjäger Granolah auch gebrauchen kann. Nun bereitet das aktuellste Kapitel die Rückkehr eines ganz besonderen Charakters vor.

Dragon Ball Super: Kehrt dieser Fanliebling schon bald zurück?

Bei dieser speziellen Figur handelt es sich um niemand geringeren als Son-Gokus Vater Bardock, der sich einst gegen Freezer auflehnte und dafür gemeinsam mit dem Planeten Vegeta ausgelöscht wurde. Doch wie passt der mittlerweile verstorbene Saiyajin-Krieger in die aktuellen Geschehnisse hinein?

Im kürzlich veröffentlichten 76. „Dragon Ball Super“-Kapitel tobt noch immer der Kampf zwischen Son-Goku, Vegeta und Granolah. An dessen Ende liegt der Prinz der Saiyajin geschlagen am Boden und sein Gegner ist gewillt, ihm den Gnadenstoß zu geben, während unser Held nur hilflos zusehen kann. Da erscheint plötzlich der Namekianer Motaito und bittet den Kopfgeldjäger, aufzuhören. Son-Goku nutzt diesen Augenblick, um Granolahs Attacke zu brechen.

Sichtlich überrascht fragt dieser seinen Freund, warum er sich seiner Rache in den Weg stellt, der er nun endlich so nahe war. Motaito sagt ihm, es würde einen Saiyajin geben, der seinen Hass nicht verdient habe. Dessen Name sei Bardock und er war es, der einst sowohl Granolhas als auch Motaitos Leben gerettet habe. Dies ist nun eine überaus interessante Entwicklung, da Bardock bisher nur wenige Auftritte in der „Dragon Ball“-Hauptgeschichte hatte.

Son-Gokus Vater Bardock © Bird Studio/Shueisha © 2018 Dragonball Super The Movie Production Committee

Wir könnten also bald wir mehr über die Vergangenheit von Son-Gokus Vater erfahren. Dies verspricht auch deshalb spannend zu werden, da Motaito sehr verdutzt auf das Gesicht unseres Hauptcharakters reagierte, als er ihn zum ersten Mal gesehen hat. Wenig verwunderlich, schließlich ist er seinem Vater, abgesehen von dessen markanter Narbe, wie aus dem Gesicht geschnitten. Das 77. „Dragon Ball Super“-Kapitel erscheint am 20. Oktober 2021 bei MANGA Plus.