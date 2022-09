Spätestens seit dem Kinostart des Anime-Films Dragon Ball Super: Super Hero stellen sich Fans des legendären Franchise die Frage, wie es für Son-Goku & Co. weitergehen wird. Anfang des Monats nahmen erneut Gerüchte an Fahrt auf, die gleich von mehreren Projekten berichten.

Startet ein Dragon Ball Super-Web-Anime schon 2023?

Neben einem neuen Anime-Projekt, das bereits vor einiger Zeit offiziell bestätigt wurde, sollen sich noch zwei weitere Ableger in Arbeit befinden: Ein neuer TV-Anime sowie ein Web-Anime. Die Infos gehen auf verschiedene Insider zurück, die von beiden Produktionen erfahren haben wollen.

Einer davon ist @AnimeAjay, der etwas näher ins Detail ging. Wie er ausführt, befände sich der Web-Anime gegenwärtig in der Vorproduktion. Starten soll die Show voraussichtlich 2023. Der TV-Anime habe derweil noch keinen Starttermin und die Arbeiten daran hätten auch noch nicht begonnen.

Viele Fans dachten beim Begriff „Web-Anime“ direkt an Super Dragon Ball Heroes. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Arcade-Game basiert, werde vom Shueisha-Verlag beaufsichtigt. Der Haken: Angeblich soll sich niemand im Unternehmen wirklich für die Serie interessieren, weshalb sie keine Priorität habe.

Web-Anime hätten, so AnimeAjay weiter, oftmals jedoch einen ziemlich hohen Qualitätsstandard. Etwaige Vorurteile seien deshalb unbegründet. Ein prominentes Beispiel hierfür wäre etwa „Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky—Beyond Time and Darkness“.

Bardock in „Super Dragon Ball Heroes“ © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

„Dragon Ball“-Insider Geekdom101 ergänzte, auch die Laufzeit der einzelnen Episoden würde sich voneinander unterscheiden. Während eine Folge von „SDBH“ ungefähr 10 Minuten lang ist, hätten die Episoden des Web-Anime wohl eher eine normale Laufzeit (~23 Minuten). Zudem glaubt er, dass dieser nicht den Dragon Ball Super-Manga adaptieren, sondern eher eine eigene Geschichte erzählen werde.

Wie kam es zu den jüngsten Dragon Ball Super-Spekulationen?

Doch wie kam es zu diesen Spekulationen? Anfang September tauchte ein Kalender für 2023 auf, dessen Blätter verschiedene Toei Animation-Anime zieren. Ein besonders interessantes Detail war hier ein spezielles Copyright: © 2023 Dragon Ball Super Production Committee.

Da all diese Informationen bisher noch nicht von offizieller Seite, also Akira Toriyama, Shueisha oder Toei Animation, bestätigt wurden, solltet ihr sie noch mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachten. Sollte ein „Dragon Ball Super“-Web-Anime angekündigt werden, erfahrt ihr es natürlich bei uns.