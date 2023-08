PS Plus Premium und Extra: Das sind die neuen Spiele im August 2023

Abonnent*innen von PlayStation Plus Premium und Extra können sich wieder über neue Spiele freuen, die ihnen ab dem 15. August 2023 kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mit dabei sind diesmal zwei viel versprechende Indie-Games, die ab Release bereit stehen.

Einer davon ist das Rollenspiel Sea of Stars, das seinen Fokus – neben rundenbasierten Kämpfen, – auf Storytelling und Erkundung legt. Um die monströsen Schöpfungen eines feindlichen Alchemisten besiegen zu können, müssen zwei Kinder die Kräfte der Sonne und des Mondes vereinen.

„Sea of Stars“ wird ab dem 29. August 2023 verfügbar sein, sodass ihr direkt zur Veröffentlichung starten könnt.

Chaotischer Umzugsservice via PS Plus

Auch neu ist Moving Out 2, das mit den übrigen PlayStation Plus-Titeln am 15. August 2023 freigeschaltet wird. Darin kehrt ihr zurück in die Welt der Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) und verpackt wieder alles, was nicht niet-und nagelfest ist.

Wenn euch der Sinn eher nach größeren Games steht, kommt ihr womöglich mit Lost Judgment oder Spellforce III Reforced auf eure Kosten. Auch dabei ist der Download-Titel Destiny 2: The Witch Queen, wofür ihr jedoch im Besitz des Basisspiels sein müsst.

© SIE

Nachfolgend findet ihr die komplette Liste an neuen kostenlosen Extra- und Premium-Spielen:

Sea of Stars (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Moving Out 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destiny 2: The Witch Queen (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lost Judgment (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destroy All Humans! 2 Reprobed (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4)

(PS4) Source of Madness (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Cursed to Golf (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Dreams (PS4

(PS4 PJ Masks: Heroes of the Night (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Spellforce III Reforced (PS4

(PS4 Midnight Fight Express (PS4

Welche PlayStation Premium Classics kommen im August?

MediEvil: Resurrection (PS4, PS5

(PS4, PS5 Ape Escape: On the Loose (PS4, PS5

(PS4, PS5 Pursuit Force: Extreme Justice (PS4, PS5

Diese Titel verschwinden im August aus der Extra- und Premium-Bibliothek

Borderlands 3 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Nidhogg (PS4)

(PS4) DCL – The Game (PS4)

(PS4) Yakuza 0 (PS4)

(PS4) Yakuza Kiwami (PS4)

(PS4) Yakuza Kiwami 2 (PS4)

(PS4) GRIP (PS4)

(PS4) The Crew 2 (PS4)

(PS4) 8-Bit Armies (PS4)

(PS4) Carmageddon: Max Damage (PS4)