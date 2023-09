PS Plus Extra und Premium: Diese Spiele erwarten euch im September 2023

Der Herbst rückt immer näher und mit ihm die perfekte Zeit für ausgedehnte Spiel-Sessions. Während wir sehnsüchtig einiger der heißesten Neuveröffentlichungen des Jahres entgegenfiebern, haut Sony wieder ein breites Spektrum an unterhaltsamen Titeln für den Spielekatalog raus.

Mit dabei sind Games aus erfolgreichen Spielreihen, wie etwa NieR Replicant aus dem Hause Square Enix oder Sid Meier´s Civilization VI. Abonnent*innen, die nach der deutlichen Preiserhöhung der PlayStation Plus-Jahresabos aktuellere AAA-Spiele erwartet haben, werden hingegen enttäuscht sein.

Der September wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Im September sollten vor allem Fans von Simulations- und Aufbauspielen auf ihre Kosten kommen. Mit Planet Coaster wurden im November 2016 die Träume vieler Gamer*innen wahr, die sich ein Revival des beinahe legendären RollerCoaster Tycoon herbeisehnten.

Wesentlich ernstere Töne stimmt hingegen This War of Mine an, das euch vor die Aufgabe stellt, als Zivilisten in einer belagerten Stadt zu überleben. In steter Angst, müsst ihr eure Gruppe nicht nur vor Scharfschützen und Plünderern bewahren, sondern auf nächtlichen Missionen nach überlebenswichtigen Gegenständen suchen.

Hier findet ihr die komplette Liste an Neuzugängen für euer PS Plus Extra- und Premium-Abo:

NieR Replicant ver.1.22474487139 (PS4)

(PS4) 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

(PS4) Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

(PS4) Star Ocean The Divine Force (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

(PS4) Unpacking (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Planet Coaster: Console Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) This War of Mine: Final Cut (PS5)

(PS5) Cloudpunk (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Contra: Rogue Corps (PS4)

(PS4) Tails Noir (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Call of the Sea (PS4, PS5)

(PS4, PS5) West of Dead (PS4)

(PS4) Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

(PS4) PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4, PS5)

Welche PlayStation Premium Classics kommen im September?

Sofern ihr Premium-Abonnent*innen seid, dürft ihr euch neben den oben genannten Spielen auf 4 weitere Titel freuen, mit denen ihr eure Klassiker-Sammlung erweitern könnt:

Star Ocean First Departure R (PS4)

(PS4) Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

(PS4) Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster (PS4)

(PS4) Dragon’s Crown Pro (PS4)

Wann werden die Neuzugänge für PS Plus freigeschaltet?

Die neuen Spiele stehen euch ab dem 19. September zur Verfügung. Es gilt zu bedenken, dass alle PlayStation 5-Versionen ausschließlich zum Download bereitgestellt werden.