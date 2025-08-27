PS Plus im September 2025 – Psychonauts 2 und mehr kostenlose Spiele

Der September 2025 bringt spannende Neuigkeiten für PlayStation Plus-Abonnenten. Sony hat die neuen kostenlosen Spiele für diesen Monat angekündigt, die ab dem 2. September 2025 verfügbar sein werden. Mit der Aufnahme von Psychonauts 2, Stardew Valley und Viewfinder in den PS Plus-Katalog stehen Dir drei abwechslungsreiche Titel zur Verfügung, die Du Deiner Bibliothek hinzufügen kannst.

Die neuen PS Plus-Spiele im September 2025

Welche Spiele erwarten dich im September 2025 auf PS Plus? Diesen Monat kannst Du Dich auf Psychonauts 2, Stardew Valley und Viewfinder freuen. Jedes dieser Spiele bringt ein einzigartiges Spielerlebnis mit sich und ergänzt das ohnehin vielfältige Angebot von PS Plus.

Psychonauts 2 ist ein actionreiches Plattformspiel, in dem Du in die Rolle von Razputin Aquato schlüpfst. Das Spiel bietet eine witzige und spannende Geschichte voller psychischer Kräfte. Mit einem beeindruckenden Metacritic-Score von 87/100 ist es ein absolutes Muss für PS Plus-Abonnenten.

Stardew Valley und Viewfinder

Warum solltest du Stardew Valley und Viewfinder ausprobieren? Stardew Valley ist ein bekannter Farm-Simulator, der Dir die Möglichkeit bietet, Felder zu bewirtschaften, Beziehungen zu knüpfen und Minen zu erkunden. Trotz seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 erhält das Spiel weiterhin Updates und hat auf Steam eine überwältigend positive Bewertung.

Viewfinder hingegen ist ein faszinierendes Puzzlespiel, das Deine Kreativität herausfordert. Mit Deiner Kamera kannst Du Fotos machen, die die Realität verändern und die Umgebung noch immersiver gestalten. Diese innovativen Mechaniken machen es zu einem Juwel im Puzzle-Genre.

Spiele, die PS Plus im September 2025 verlassen

Welche Spiele verschwinden im September aus dem PS Plus-Katalog? Während die neuen Spiele hinzugefügt werden, verlassen die August-Spiele den Katalog am 1. September 2025. Dazu gehören Lies of P, Day Z und My Hero’s One Justice 2. Stelle sicher, dass Du diese Spiele noch zu Deiner Bibliothek hinzufügst, bevor sie entfernt werden. Einmal heruntergeladen, kannst Du sie auch weiterhin spielen.

PS Plus-Abonnementoptionen und Vorteile

Welche Abonnementstufen bietet PlayStation Plus an? PlayStation Plus bietet drei verschiedene Abonnementstufen: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe kostet 10 Euro im Monat und bietet grundlegende Spiele und Online-Dienste. Die Extra-Stufe kostet 15 Euro und bietet zusätzliche Spiele und Funktionen. Die Premium-Stufe kostet 18 Euro und schließt alle Vorteile ein, einschließlich Zugang zum PS Plus Classics-Katalog.

Dieser Katalog umfasst ältere Spiele aus früheren Konsolengenerationen und wird regelmäßig mit neuen Titeln erweitert. Nostalgie und die monatlichen Premium-Spiele machen dieses Abonnement besonders attraktiv.

Was hältst Du von den neuen Spielen im September? Hast Du vor, eines dieser Spiele auszuprobieren, oder hättest Du Dir andere Titel gewünscht? Teile Deine Gedanken in den Kommentaren unten!