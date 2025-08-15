13 Spiele verlassen PS Plus im August 2025 – Star Wars und Witcher betroffen!

Im August stehen Änderungen für PlayStation Plus Abonnenten an, da 13 beliebte Spiele aus dem Katalog entfernt werden. Diese Veränderungen betreffen sowohl die PS Plus Extra als auch die Premium-Mitgliedschaft. Die neuen Spiele werden am 19. August 2025 hinzugefügt, was bedeutet, dass die derzeitigen Angebote weichen müssen.

Welche Spiele verlassen den Katalog?

Welche Titel sind betroffen? Zu den Spielen, die den Katalog verlassen, gehören einige wahre Highlights. Star Wars Jedi: Survivor und The Witcher 3: Wild Hunt sind dabei wohl die schmerzhaftesten Verluste. Beide Spiele sind für die PS4 und PS5 verfügbar und gehören zu den hoch bewerteten Titeln ihrer jeweiligen Franchises. Für Sportfans ist der Verlust von EA Sports UFC 5 ebenfalls ein schwerer Schlag.

Auch für JRPG-Fans gibt es schlechte Nachrichten: Eine Reihe von Sword Art Online-Titeln wird diesen Monat aus dem Angebot genommen. Diese Spiele sind nicht nur beliebt, sondern auch Teil einer umfangreichen Serie, die viele Anhänger hat.

Vollständige Liste der Spiele

Welche Titel verschwinden konkret? Die vollständige Liste der Spiele, die ab dem 19. August 2025 nicht mehr Teil der PS Plus Extra und Premium Mitgliedschaft sind, umfasst:

Bugsnax ( PS4 , PS5 ) – 69,99 €

, ) – 69,99 € EA Sports UFC 5 (PS5) – 69,99 €

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) – 19,99 €

RIDE 5 (PS5) – 59,99 €

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5) – 69,99 €

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4) – 59,99 €

Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4) – 39,99 €

Sword Art Online: Hollow Realization (PS4) – 59,99 €

Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5) – 59,99 €

Sword Art Online: Lost Song (PS4) – 59,99 €

The Witcher 3: Wild Hunt (PS4, PS5) – 39,99 €

Vacation Simulator (PS4, PS5) – 19,99 €

Wild Hearts (PS5) – 69,99 €

Gibt es Alternativen oder Angebote?

Welche Möglichkeiten hast du? PS Plus Mitglieder profitieren manchmal von Rabatten auf bestimmte Spiele, aber derzeit scheint dies für keines der oben genannten Spiele der Fall zu sein. Es könnte jedoch sein, dass nach der Entfernung aus dem kostenlosen Katalog Rabatte hinzugefügt werden.

Einige dieser Spiele, darunter Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Wild Hearts, sind derzeit im Rahmen des PlayStation Gamescom-Sales im Angebot. Wenn du schnell handelst, kannst du einige der Spiele dauerhaft zu einem reduzierten Preis erwerben.

Was bringt der August sonst noch?

Welche neuen Spiele erwarten dich? Während es schwer ist, sich von einigen Spielen zu verabschieden, bringt der August auch neue spannende Titel ins Angebot. Zu den neuen Spielen gehören Marvel’s Spider-Man Remastered, Mortal Kombat 1 und Unicorn Overlord, um nur einige zu nennen.

Bist du traurig, dass einige dieser Spiele das Angebot verlassen? Wirst du sie kaufen, um deine Abenteuer fortzusetzen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!