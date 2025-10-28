Gratis Battlefield 6 Paket für PS Plus Abonnenten – Jetzt sichern!

Gute Neuigkeiten für alle, die ein PlayStation Plus Abonnement haben! Seit dem 28. Oktober 2025 hast du die Möglichkeit, ein exklusives kosmetisches Paket für Battlefield 6 kostenlos zu erhalten. Dieses Angebot ist für alle Abonnenten von PlayStation Plus Essential, Extra oder Premium verfügbar.

Was beinhaltet das neue Battlefield 6 Paket?

Welche Inhalte erwarten dich im Rogue Ops Paket? Das Battlefield 6 Rogue Ops Paket beinhaltet insgesamt 11 exklusive Kosmetikartikel, die sowohl im Multiplayer-Modus als auch in dem neuen Battle Royale Modus RedSec genutzt werden können.

Hier ist eine Übersicht der enthaltenen Artikel:

„Going Dark“ Soldaten-Skin für die PAX Assault Klasse

„Night Raid“ Fahrzeug-Skin für den UH-79

„Arctic Reign“ Waffenpaket für das L110

„Early Grave“ Waffenpaket für die P18

„Lamina“ Fallschirm

„No Limits“ Abzeichen

„Target Spotted“ Spielerkarte-Hintergrund

„Lead Rain“ Hundemarke

„Jacked In“ Waffenanhänger

„Seasoned“ Waffenaufkleber

„Aggressive Tactics“ Fahrzeugdekal

Wie beanspruchst du das Paket?

Wie erhältst du das Battlefield 6 Rogue Ops Paket? Um das Paket zu erhalten, musst du lediglich den PlayStation Store besuchen. Stelle sicher, dass dein PlayStation Plus Abonnement aktiv ist, und lade das Paket direkt herunter. Es fallen keine zusätzlichen Kosten für dich an.

Ein Vergleich mit Call of Duty: Warzone

Gibt es Ähnlichkeiten mit Call of Duty: Warzone Skins? Der „Going Dark“ Skin im Rogue Ops Paket erinnert an den umstrittenen „Rook“ Skin aus Call of Duty: Warzone. Letzterer wurde aufgrund von Sichtbarkeitsproblemen in dunklen Umgebungen kritisiert. Im Gegensatz dazu weist der „Going Dark“ Skin in Battlefield 6 weiße Highlights auf, die solche Probleme vermeiden sollen.

Was sagst du zu diesem neuen Angebot für PlayStation Plus Abonnenten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!