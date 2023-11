MontanaBlack bringt CommanderKrieger zum Weinen

Trymacs und MontanaBlack88 veranstalten beide zum Jahresende ein echtes Megaevent. Während Streaming-Kollege Trymacs mit The Great Fight Night auf sich aufmerksam macht, hat Monte etwas andere Pläne, wie er den Jahresabschluss feiern möchte.

Bemerkenswert dabei ist: Das nächste große Event hat noch nicht mal begonnen und schon fließen die Tränen! Aber was ist passiert? Und was hat Commander Krieger damit zu tun?

MontanaBlack plant Megaevent zum Jahresende

Viele deutsche Social-Media-Stars sind von gigantischen Events begeistert. Und wieso auch nicht? Immerhin gibt es hier für alle Beteiligten etwas Spannendes zu erleben und auch die Fans sehen das in der Regel als ein tolles Spektakel an, die vor Ort dabei sein oder die ganze Sache vor dem heimischen TV begleiten können.

Was plant MontanaBlack für ein Event? In diesem Jahr plant Marcel Eris wieder ein Event der ganz besonderen Art. Er plant wohl so etwas wie ein Art besinnliches Ausklingen des Jahres 2023. So hört es sich zumindest an.

Was wissen wir?

Monte hat eine ganze Skipiste gemietet, also eine künstlich angelegte Skipiste, mit einer Länge von 300 Metern, inklusive Hotelanlage. Und hier möchte er scheinbar alle Influencer die Piste heruntersausen lassen, auf Skiern, Snowboards und Schlitten. Er möchte Wichteln und meint:

„Wir rodeln alle gemeinsam die Rodelbahn runter. Machen vielleicht auch ein Rülpswettbewerb. Aber ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt selber Content für euch produzieren. Ihr könnt selber streamen. Ihr werdet Leute sehen, die ihr noch nie gesehen habt, weil wir alle zusammenkommen. Denn am Ende des Tages. Und das ist das Motto dahinter. Wir sind alle eine ganz große Familie. Wir haben alle die selben Interessen, dasselbe Hobby.“

Wie genau das am Ende aussieht, werden wir in den kommenden Tagen erfahren. Aber so viel vorab: er wird 100 Influencer (Minimum) einladen und zwar „aus dem öffentlichen Bereich, für die auch gesorgt ist, was Schlafplätze angeht.“

Und es soll das größte Influencer-Event werden, das es jemals in der deutschen Influencer-Szene gegeben hat.

Wann findet das Event statt? Das Megaevent von MontanaBlack88 findet am 17. Dezember 2023 statt, also eine Woche vor Heiligabend.

Commander Krieger bekommt 1. Einladung

Und hier kommt der altehrwürdige Commander Krieger ins Spiel, der innerhalb eines Livestreams von MontanaBlack die erste Einladung für das Megaevent erhalten hat.

Andre Krieger ist dabei ein ganz alter YouTube-Hase, könnte man sagen. Er war bei den YouTube-Sternstunden als deutscher Content-Creator ganz vorne mit dabei und konnte damals mit seinen Gaming-Videos und Kommentaren auf sich aufmerksam machen.

Er betreibt seinen YouTube-Kanal schon seit 2010, hat hier an die 5000 Videos hochgeladen und konnte fast 750.000 Abonnenten unter sich versammeln.

Auch wenn seine Bekanntheit im Mainstream im Laufe der Zeit nachließ, ist der Creator auch heute immer noch auf YouTube (@commanderkrieger) und Twitch (@CmdKrieger) aktiv, wo ihm dann auch die Meldung erreichte.

Dass Marcel Eris ihn nach all den Jahren nicht vergessen hat, berührte ihn persönlich sehr stark und ihm kamen die Tränen. Die Freude ist ganz offensichtlich sehr groß, dass ihm der YouTube-Megastar bei seinem Event mit dabei haben möchte, was er in seiner Reaction zeigt und auch bestätigt.

„Denn viele haben dich vielleicht vergessen. Aber ich hab dich nicht vergessen“, meint Monte in seinem Livestream.

Jetzt stellt sich die Frage: Wer wird noch so alles bei dem Event teilnehmen? SkylineTV wird die Show moderieren, gemeinsam mit Marc Gebauer und Max Schradine.

Und Tanzverbot wird womöglich auch zum Event kommen, der sich im Stream bereits zu Wort meldete. Allerdings meint Monte schon vorab: „Fahrtkostenzuschuss bieten wir leider nicht an, Killian.“

Was er scherzhaft auf die aktuelle Situation von Tanzverbot bezieht, der gerade mit einem Statement-Video auf seine finanzielle Situation aufmerksam machte.

Es wird definitiv spannend, wenn 100 Influencer aufeinandertreffen und im besten Fall für spannenden Content sorgen, der das Jahr 2023 für YouTube Deutschland gut abrundet. Was meint ihr?