Trymacs‘ Einnahmen 2023 offengelegt: Millionen mit Twitch & YouTube verdient?

Das neue Jahr ist gestartet und das ist ein Grund für Deutschlands Social-Media-Stars nachzuschauen, was sie im Jahre 2023 so an Einnahmen verbuchen konnten.

Auch Trymacs, unter anderem bekannt durch seine veranstalteten Boxkämpfe, ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Transparenz geht. Deshalb legt er in seinem Stream nicht nur YouTube offen, wir bekommen obendrein einen Einblick in seine Twitch-Einnahmen. Wie viel hat der Gaming-YouTuber also 2023 verdient?

Das ist das Gaming-Setup von Trymacs:

Wie viel hat Trymacs mit YouTube in 2023 verdient?

Wichtig ist, dass Trymacs insgesamt drei YouTube-Kanäle hat. Dazu zählt Trymacs, sein Hauptkanal, TryReact, sein React-Kanal und SeconcTry, wo es längere Videos von ihm gibt. Er zeigt uns, was er mit den einzelnen Kanälen verdient hat.

Die YouTube-Einnahmen von Trymacs sehen wie folgt aus:

Trymacs – 133,2 Mio. Aufrufe, +86.444 Abonnenten und 406.845,43€ Umsatz (geschätzt) SeconTry – 52,1 Aufrufe, +45.104 Abonnenten und 264.776,65€ Umsatz (geschätzt) TryReact – 81,6 Mio. Aufrufe, +51.537 Abonnenten und 282.650,70€ Umsatz (geschätzt)

Es ist auffällig, dass alle Kanäle von Trymacs außerordentlich gut performen. Sogar sein Zweitkanal SecondTry kommt auf einen Jahresumsatz von rund eine viertel Million Euro, während sein React-Kanal auf einen ähnlichen Wert kommt.

YouTube-Einnahmen von Trymacs‘ Hauptkanal. © Trymacs

Gesamteinnahmen durch YouTube: Insgesamt hat er mit all seinen drei Kanälen einen geschätzten Jahresumsatz von rund 954.272,78 Euro generiert, also fast eine Million Euro.

Dazu sei gesagt, dass die Reichweite von Trymacs‘ YouTube-Kanälen extrem hoch ist. Allein auf dem Hauptkanal konnte er 2023 über 133,2 Millionen Klicks verbuchen. Trymacs kann es teils selber kaum glauben und meint:

„133 Millionen Klicks im Jahr. Das ist so dumm viel. Ich check das nicht, Mann. 133 Millionen Aufrufe. “

Die hohen Klicks kommen neben vielen anderen Faktoren wie die Beliebtheit seiner Persönlichkeit an sich durch seine hohe Uploadfrequenz zustande. Er lädt auf all seinen Kanälen jeden Tag neue Inhalte hoch, er setzt also auf „Daily-Uploads“.

Wie viel hat Trymacs mit Twitch in 2023 verdient?

Obendrein hat er die Einnahmen von seinem Twitch-Kanal offengelegt, wo er regelmäßig Livestreams abhält.

Allein im Dezember 2023 konnte er rund 10.000 neue Abonnenten dazu gewinnen und circa 60.000€ über Abos, Prime-Abos, Geschenk-Abos oder mehrmonatige Geschenk-Abos verdienen.

Die Twitch-Einnahmen von Trymacs sehen wie folgt aus:

Trymacs auf Twitch: 464.059,33 USD (Stand 27. Dezember 2023)

Das sind wohlgemerkt die Einnahmen ohne Spenden, da Trymacs in der Regel keine Donations in seinem Livestream akzeptiert. Außerdem sind hier auch hier keinerlei Kooperation inbegriffen.

Trymacs Twitch-Einnahmen im Jahre 2023. © Trymacs

Bemerkenswert ist obendrein, wie viele Abonnenten er im gesamten Jahr dazugewonnen hat. Über das Jahr verteilt haben ihn auf Twitch 114.913 Menschen abonniert. Zwischenzeitlich war er weltweit auf Platz 1 mit 68.000 gleichzeitigen Subs.

Außerdem kommt er auf eine Streaming-Zeit von insgesamt 2076 Stunden und 56 Minuten. Er streamt sehr regelmäßig auf Twitch und längere Pausen gibt es nicht.

Was hat Trymacs noch für Einnahmen?

Was wir noch nicht wissen, ist, wie viel er durch seinen Pizza-Franchise Happy Slice oder anderen Projekten wie sein Modelabel AMA Studios verdient hat.

Außerdem hat er noch einen sehr erfolgreichen Podcast und bei den direkten Kooperationen mit dritten Werbepartnern verhält es sich mit der Trasparenz natürlich etwas anders, da diese Unternehmen nicht möchten, dass solche Werte offengelegt werden.

Doch er kündigt an, dass es 2024 immerhin einen Einblick in die Happy-Slice-Einnahmen geben wird.