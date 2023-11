The Great Fight Night 2: Alle Gewinner von Trymacs Boxevent

Die Great Fight Night ging am Wochenende in die zweite Runde. Gehostet von Trymacs fanden im PSD Dome in Düsseldorf sechs hochkarätige Kämpfe statt. Übertragen wurde das Ganze kostenlos auf Joyn.

Für alle, die das Event nicht live verfolgen konnten, haben wir die Gewinner der jeweiligen Kämpfe in diesem Beitrag zusammengefasst.

Die Gewinner der Great Fight Night 2

Die zweite Ausgabe der Great Fight Night war ein voller Erfolg. Die sechs Kämpfe hatten alles, was das Fanherz begehrt und brachten verdiente Sieger hervor.

So sind die Kämpfe ausgegangen:

Regina Hixt gewinnt gegen Tina Neumann

gewinnt gegen Tina Neumann Jan Schlappen gewinnt gegen Chefstrobel

gewinnt gegen Chefstrobel Anna Gazanis gewinnt gegen Kathiyessir

gewinnt gegen Kathiyessir Nici Stemmler gewinnt gegen Noah Zett

gewinnt gegen Noah Zett The Franklin und TheGeneticOne trennen sich unentschieden

und trennen sich unentschieden CrispyRob gewinnt gegen Jonas Ems

The Franklin und TheGeneticOne haben sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe geliefert. Auch die Kampfrichter konnten keinen von beiden klar favorisieren und sprachen somit ein Unentschieden nach fünf Runden aus.

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

Nici Stemmler tritt beim Liveevent seines Bruders in dessen Fußstapfen. Letztes Jahr konnte Trymacs den Kampf gegen MckyTV für sich entscheiden. Nici gewann dieses Jahr klar und deutlich gegen Noah. Der Kampf wurde nach zwei Runden vom Kampfrichter beendet.

Die Kämpfe zwischen Regina und Tina und Anna und Kathi wurden ebenfalls vorzeitig abgebrochen. Rob und Jonas sowie Jan und Chefstrobel kämpften jeweils alle fünf Runden. Hier entschieden die Punkte über Sieg und Niederlage.

Inhalt von TikTok anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von TikTok. Inhalt von TikTok immer anzeigen

Sechs statt sieben: Kampf zwischen Varion und July Pohl abgesagt

Einige von euch werden sich zurecht gefragt haben, was mit dem siebten Kampf ist. Ursprünglich sollten 14 Boxer*innen gegeneinander antreten.

Der Kampf zwischen Varion und July Pohl musste abgesagt werden. Florian hat sich im Training schwer verletzt.

Nachdem erst ein lebensgefährlicher Milzriss vermutet wurde, konnte der Creator zumindest etwas Entwarnung geben.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

„Komme grad vom Röntgen und es musste noch gecheckt werden, ob die Rippe in Richtung Lunge gefetzt wurde aber alles gut. Also Rippe ist durch, aber nichts schlimmeres!“

An dieser Stelle gute Besserung an Varion und noch einmal Glückwunsch an alle Gewinner*innen des großartigen Boxabends.