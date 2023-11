The Great Fight Night 2: Diese Teilnehmer kämpfen bei Trymacs Box-Event

Vor über einem Jahr lockte die Great Fight Night, organisiert von Trymacs, tausende Zuschauer*innen in die Lanxess Arena und vor die Bildschirme im Livestream. An diesen Erfolg will der Streamer anknüpfen.

In wenigen Tagen ist es bereits soweit und die Great Fight Night 2 startet. Wir geben euch einen Überblick über die Teilnehmer und die anstehenden Match-Ups.

Ring frei für The Great Fight Night 2

Im Gegensatz zum letzten Jahr agiert Trymacs bei der diesjährigen Ausgabe der Great Fight Night ausschließlich als Host. Stattdessen stehen am 25. November 2023 sieben hochkarätige Kämpfe mit Teilnehmer*innen aus der Influencer-Szene an.

Im Folgenden stellen wir euch alle Match-ups und die einzelnen Teilnehmer*innen vor.

Nici Stemmler vs. Noah Zett

Mit seinem YouTube-Kanal How To Be Human hat sich Niclas Stemmler einen Namen gemacht. Gemeinsam mit seinem Bruder Trymacs hat er bereits an vielen seiner Events teilgenommen. So auch an der zweiten Ausgabe der Great Fight Night.

Noah Zett ist selbst Streamer und war ebenfalls bei vielen Veranstaltungen von Trymacs & Co. mit dabei. Zum Beispiel nahm er an der No Food Challenge, einer Fahrradtour nach Kopenhagen, oder den Bundes Streamer Spielen teil. Noah schreckt vor keiner Herausforderung zurück.

Regina Hixt vs. Tina Neumann

Regina Hixt nimmt euch auf ihren Social-Media-Kanälen auf ihren Reisen um die ganze Welt mit. Seit Kurzem trainiert sie aktiv für den Kampf gegen ihre Kontrahentin Tina Neumann.

Tina spricht in ihrem eigenen Podcast über Herausforderungen verschiedener Lebensbereiche. Auf Instagram und TikTok teilt sie Eindrücke aus ihrem Privatleben und ihrem Sport. Regina kann sich also auf eine sportliche Gegnerin einstellen.

Chefstrobel vs. Jan Schlappen

Chefstrobel, scherzhaft oft als Trymacs Sidekick bezeichnet, hat mehr zu bieten als nur eine Nebenrolle. Der Creator nimmt euch in Vlogs und Streams mit auf den Fußballplatz und in seine Gaming-Höhle. Im Ring muss er sich gegen Jan Schlappen beweisen.

Das ist das Gaming-Setup von Trymacs:

Jan ist als Wildcard bei der dritten Staffel 7 vs. Wild angetreten. Dort hat er sich gemeinsam mit Joey Kelly durch die Wildnis Kanadas geschlagen. Nun muss der Adrenalin-Junkie im Ring zeigen, was er drauf hat.

Jan Schlappen ist kurzfristig für Simon Tisi eingesprungen, der sich beim Training die Hand gebrochen hat.

Varion vs. July Pohl

Varion ist auf YouTube bekannt für seine Sketche, in denen er allein mehrere Personen im Dialog verkörpert. Für seinen Kampf gegen July Pohl sollte er die Kraft seiner Figuren bündeln.

Julyan Pohl ist ein bekannter TikToker. Zusammen mit anderen Creatorn produziert er Content und ist vor einigen Wochen voll ins Boxtraining eingestiegen. Die Motivation ist mehr als hoch!

Anna Gazanis vs. Kathiyessir

Anna ist als TikTokerin und Streamerin bekannt geworden. Für ihre über 100.000 Follower streamt sie auf Twitch regelmäßig Gaming-Content wie Minecraft, Fortnite und Counter Strike.

Ihre Gegnerin ist Kathiyessir. Die junge Creatorin ist hauptsächlich auf Instagram und TikTok aktiv. Sie ist im Training zwar laut eigener Aussage etwas hinterher, allerdings wird Kampfgeist bei ihr ganz groß geschrieben.

CrispyRob vs. Jonas Ems

Rob und Jonas können fast als YouTube-Urgesteine bezeichnet werden. Beide haben auf YouTube verschiedene Arten an Content produziert und verfügen zusammengerechnet über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Videoproduktion.

Jonas ist mittlerweile neben seinem Influencer-Dasein erfolgreicher Unternehmer, genau wie Rob. Die beiden kennen sich schon lange und sind umso motivierter gegeneinander boxen zu können.

TheGeneticOne vs. The Franklin

Lukas, alias TheGeneticOne, ist ein Fitness-Influencer, der seinen Content auf verschiedensten Plattformen hochlädt. Als Ersatz für Franklins eigentlichen Gegner Breitenberg bringt der Sportler eine Menge Muskeln und das richtig Mindset mit in den Ring.

The Franklin ist ebenfalls Fitness-Influencer und bereitet sich bereits intensiv auf den Kampf bei der Great Fight Night vor. Was die Theorie hinter Training und Ernährung angeht, ist er Profi und will im Ring beweisen, dass er es auch physisch drauf hat.

Auf Joyn könnt ihr das Spektakel am 25. November ab 18 Uhr kostenlos im Stream verfolgen oder ihr sichert euch Tickets, um im PSD Dome in Düsseldorf live dabei zu sein.