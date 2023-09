Trymacs Team Food Challenge: Diese Teilnehmer sind dabei

Anfang dieses Jahres hatte Trymacs die No Food Challenge auf Twitch gestartet. Der Stream kam so gut an, dass er noch im Oktober eine zweite Ausgabe bringt.

Neben bekannten Gesichtern sind auch neue Teilnehmer dabei. Außerdem startet die Team Food Challenge mit einem Twist.

Trymacs: Neue Food Challenge, neue Regeln

Im März hatte Trymacs seine Streamer-Kollegen zu einer „No Food Challenge“ zusammengetrommelt. Sieben Tage lang versuchten die Kandidaten nichts zu essen, dabei aber trotzdem zu streamen und moderat Sport zu treiben.

An diesen Erfolg schließt bereits am 11. Oktober die nächste Food Challenge an. Diesmal läuft die Aktion fünf statt sieben Tage.

Übersicht zur Team Food Challenge:

11. Oktober bis 15. Oktober 2023

Auf Trymacs Twitch-Kanal

Zweierteams

In Duos treten die Kandidaten gegeneinander an. Während der eine hungert, muss der andere so viel essen, wie es geht.

Das ist das Gaming-Setup von Trymacs:

Das sind die Teilnehmer der Team Food Challenge:

Trymacs

Breitenberg

LetsHugo

Rohat

Noahzett28

Nici

Aditotoro

AbuGoku

Ronny Berger

EliasN97

Jan Schlappen

Niklas Sommer

„Da wird der Kontrast unfassbar geil, weil‘s auch im Team ist. […] Wir haben wieder Ärzte dabei, mussten ja Leute gesundheitlich abbrechen, es wird völlig verrückt.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

No Food Challenge: Hunger, Verzweiflung, Abbrüche

Bei der No Food Challenge musste Trymacs und seine Freunde sieben Tage hungern. Währenddessen wurde für die Gäste im Stream gekocht und Spiele gespielt, um es den Kandidaten möglichst schwer zu machen.

Einige mussten damals aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Dazu hat Max auch dieses Jahr wieder Ärzte vor Ort, die für die Sicherheit der Teilnehmer zuständig sind.

Der Stream Anfang des Jahres war ein voller Erfolg.

„Wir hatten letztes Mal die No Food Challenge, dieses Mal ist es die Team Food Challenge. Das war der meistgeklickte Stream überhaupt. Der wurde in der Woche über 12 Millionen Mal geöffnet, was völlig krass war.“

Ein Disclaimer zum Ende: Macht solche Challenges nicht einfach zu Hause nach. Die Creator werden rund um die Uhr von Ärzten überwacht und können im Notfall sofort versorgt werden. Extreme Ernährungsumstellungen können schwere Auswirkungen auf den Körper haben.