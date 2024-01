Extra keine Fische bei 7 vs. Wild? Trymacs deckt Wahrheit auf!

Die organisatorischen Verantwortlichen von 7 vs. Wild stehen schon seit geraumer Zeit in der Kritik. Der Grund dafür sind viele Kleinigkeiten, aber auch bestimmte Entscheidungen wie die schlechte Auswahl der Spots oder ein vermeintliches Drehverbot.

Papaplatte und Reeze sprechen in ihrem Podcast von einer „katastrophalen Planung“, die kurz vor dem Start sogar fast für den Abbruch des Drehs gesorgt hat.

Im Endeffekt tun sich aktuell fast täglich Neuigkeiten auf, die auf die fragwürdige Planung von 7 vs. Wild: Staffel 3 deuten.

Jetzt hat der Teilnehmer Trymacs innerhalb eines Livestreams offenbart, dass es nicht nur keine Fische gab, sondern dass die Organisation dieses kleine Detail im Vorfeld gewusst habe – und den Kandidaten der Show davon aber bewusst nichts gesagt hätte.

Dabei wunderten sich viele Zuschauer*innen bereits vor dem heimischen Bildschirm, warum das mit dem Fischen bei den antretenden Teams nicht so richtig funktioniert hat. Ist das womöglich die Antwort? Gab es tatsächlich keine Fische an den Spots?

Trymacs erklärt in seinem Statement Folgendes:

„Das Team, was gescoutet hat, hat uns diese Spots gegeben. Wusste, dass in den Seen kein Fischbestand ist. Aber meinten, da sind viele Frösche. Im Nachhinein, weil ich so viele Fragen hatte. Warum Kanada? Kanada ist so ein gigantisches, riesiges Land mit so nährstoffhaltigen Flüssen und Seen und purem Leben? Und das war Absicht.“