Trymacs gönnt sich Traumauto für 230.000€

Viele YouTube- und Twitch-Stars fahren ein großes und teures Auto. Und das ist bei den Jahreseinnahmen der meisten Influencer auch kein Wunder.

Fritz Meinecke meinte in seiner Reaction, dass alle Kandidaten bei 7 vs. Wild: Staffel 3 bereits Multimillionäre wären.

Nun. Selbst wenn das vielleicht nicht ausnahmslos für alle gilt, kann man dennoch sagen, dass es bei einigen Teilnehmern wie Knossi oder Trymacs durchaus zutrifft.

Bei Trymacs wissen wir etwas mehr, da er regelmäßig über seine Finanzen spricht und beispielsweise in einer Offenlegung der YouTube- und Twitch-Einnahmen gezeigt hat, wie viel Geld er mit seinen drei YouTube-Kanälen und seinen Livestreams verdient.

Welches Auto fährt Trymacs?

Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich Trymacs mal etwas Ordentliches gönnt. Und was könnte das auch Besseres sein als ein wunderschönes Auto? Hier kann er immerhin die hart verdiente Kohle platzieren und im Gegenzug eine Menge Spaß erwarten.

Aber welches Auto fuhr Trymacs eigentlich? Bevor er in seinem aktuellen Video enthüllt, welches neue Auto er sich gekauft hat, fuhr er unter anderem mit einem EV von Volkswagen, dem VW up! in der Vergangenheit umher. Ein recht kleines und geldsparendes Auto. Davor hatte er einen Porsche Taycan, allerdings hat er all diese Autos nicht selbst gekauft.

Doch jetzt wird es noch mal eine Nummer spritziger mit seinem ersten eigenen Auto. Denn der Gute hat nämlich ein „kleines Upgrade“ für 230.000 Euro vorgenommen. Max hat sein neues Auto vor 2 Jahren in Auftrag gegeben und nun kam es schließlich zur Auslieferung und Enthüllung auf YouTube. Er hat sich endlich sein Traumauto gekauft.

Was ist Trymacs‘ neues Auto?

Auf seinem YouTube-Kanal enthüllt Trymacs, welches Auto er sich gekauft hat. Laut Aussagen handelt es sich um sein absolutes Traumauto. Er erklärt, dass es erst ein paar Probleme gab:

„Das erste Auto, das ich mir selber gekauft habe. […] Ich habe es in einer sehr speziellen Farbe. Da hieß es auch, die kann so nicht geliefert werden. Dann habe ich gesagt, ich nehme das Auto nicht. Ich nehme das nur so in der Farbe. Voll bescheuert. Dann wirds wahrscheinlich nichts.“

Doch am Ende hat sich der Hersteller viel Mühe gegeben, Trymacs sein Traumauto mit Traumfarbe zu besorgen. Bei dem Preis wohl auch kein Wunder?

Das neue Auto von Trymacs. © Trymacs/PlayCentral-Bildmontage

Neben einer Reihe von Geschenken, bei denen sich Porsche richtig in Unkosten gestürzt hat, ging es dann auch schon los mit dem Car-p&rn. Es ist ein Porsche 911 GT3 in einer babyblauen Farbe mit dem Namen „Gulf Blue“, die definitiv ein echter Hingucker sein dürfte auf den Straßen Deutschlands.

„Ich kann es komplett nicht fassen. Ich finde das so krass. Ich habe da so lange drauf gewartet. Jetzt steht es hier. Diese ikonische geile Rennfarbe für so ein Rennauto passt unglaublich.“

Das Auto kostet in der Ausführung von Trymacs sage und schreibe 230.000 Euro. Er hat es laut eigener Aussage auch deshalb gekauft, da es sehr wertbeständig ist.

„Ich sollte mich eigentlich nicht so sehr über ein Auto freuen. Hätte ich selber nicht gedacht. Es ist verrückt.“

