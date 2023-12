7 vs. Wild: Wie viel Gehalt bekommen die Kandidaten?

7 vs. Wild: Staffel 3 ist ein voller Erfolg, wenn wir uns die Klicks und Einschaltquoten einmal näher ansehen. Und auch die Kandidaten scheinen viel Spaß vor Ort gehabt zu haben. Die Reactions auf den einzelnen YouTube-Episoden legen nahe, dass es sich für die meisten Teilnehmer*innen um eine unvergessliche Reise handelt.

Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein Unterhaltungsformat, das für Freevee und YouTube auf professioneller Weise produziert wird. Das Format kostet Geld und die Kandidaten möchten natürlich auch bezahlt werden. Oder etwa nicht?

7 vs. Wild: So viel bekommen die Kandidaten

Nein, tatsächlich ist das im Fall von 7 vs. Wild nicht der Fall. Hier und da ließen einige Survivalisten wie Papaplatte bereits durchblicken, dass sie nichts für die Teilnahme an der Show erhalten haben. Und das bestätigt jetzt auch nochmal der Veranstalter Fritz Meinecke.

Kein Gehalt für die Teilnahme bei 7 vs. Wild: Fritz meint in einem aktuellen Livestream, dass die Kandidaten „keinen Cent erhalten“ haben.

„Der Punkt ist. Für mich 7 vs. Wild soll nicht geldmotiviert sein. Ich möchte keinen, der dort raus geht. Also von dem, was wir jetzt haben. Von den Teilnehmern.“

Im Grunde wussten wir das schon, da es die Kandidaten hier und da angedeutet haben. Aber jetzt wissen wir mit Bestimmtheit, dass wirklich niemand hier eine Gage bekommen hat.

7 vs. Wild Staffel 4 mit Jackpot?

Trotzdem stellt er in Aussicht, dass es bei zukünftigen Adaptionen von 7 vs. Wild so etwas wie ein Jackpot-System geben könnte. Und dann wäre es womöglich klug, sich Kandidaten herauszusuchen, die „nicht schon Multimillionäre vorher sind.“

Denn auch wenn es einigen womöglich nicht bewusst ist. Der Großteil der Social-Media-Stars hätte mehrere Millionen auf dem Konto, meint Fritz. Es seien alles Multimillionäre.

Von daher ist es womöglich auch nicht zwingend erforderlich, dass die Protagonisten hier eine Gage erhalten. Das Mindset sei viel wichtiger, wie Fritz erklärt.

7 vs. Wild Staffel 4: So bleibt das mit dem Jackpot bis jetzt nur reine Theorie. Aber wir dürfen gespannt sein, was zukünftige Staffeln von 7 vs. Wild für die Kandidaten und Zuschauer*innen bereithalten.

