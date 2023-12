Amazon legt offen: Wie erfolgreich ist 7 vs. Wild auf Freevee?

7 vs. Wild: Staffel 3 läuft zuerst auf Amazon Freevee. Diese Meldung machte vor einiger Zeit die Runde und kam gar nicht gut bei den Fans des YouTube-Formats an.

Was ist das Problem? Anstelle einer Premiere auf YouTube, wurden die Zuschauer*innen nach Prime Video geschickt, wo sie sich die Serie ansehen sollten. Freevee ist kostenlos mit Werbung, aber allein die Tatsache, dass sie ihre favorisierte Plattform zwangsweise verlassen sollten, schmeckte den Fans gar nicht.

Obendrein gab es ein allgegenwärtiges Reaction-Verbot seitens Amazon. Die Teilnehmenden durften nicht auf ihren Auftritt reagieren. Und das wurde von den Protagonisten scharf kritisiert, immerhin sei dies mitunter der Grund gewesen, warum sie an dem Format teilgenommen hätten. Ein Gehalt oder etwas Ähnliches hat keiner der Survivor bekommen.

Ist 7 vs. Wild: Staffel 3 erfolgreich?

Wie erfolgreich ist 7 vs. Wild: Staffe 3? Im Normalfall konnten wir anhand der Aufrufe auf YouTube immer ganz gut erkennen, wie erfolgreich das Format von Fritz Meinecke war. Doch das ging bei den Episoden auf Freevee so in der Form nicht.

Allerdings kam es jetzt zu einer äußerst bemerkenswerten Offenlegung von Amazon. Das Unternehmen hat doch tatsächlich durchblicken lassen, wie erfolgreich 7 vs. Wild: Staffel 3 auf Amazons Freevee gelaufen ist. Und was sagen die Zahlen?

Aufrufzahlen auf Freevee

Der Einblick in die Aufrufzahlen geschah tatsächlich über das Onlineportal von Spiegel. Insgesamt sollen es bei den bisher neun gelaufenen Episoden rund 27 Millionen Views gewesen sein, die Freevee zu verzeichnen hat. Der Plan von Amazon, die Zuschauer auf die eigene Plattform zu holen, ging auf den ersten Blick also auf.

Davon belaufen sich mitunter rund zwei Millionen Abrufe auf Episode 1, die nach 48 Stunden die 2 Mio. überschritten haben soll (Tendenz weiterhin steigend).

Und dazu kommt, dass die Serie seit dem Start auf Freevee ununterbrochen auf Platz 1 der Seriencharts der Plattform steht.

Ist das jetzt ein Erfolg?

Was sagen die Zahlen am Ende aus? Im Vergleich zur zweiten Staffel ist das durchaus ein großer Erfolg für Freevee. Die erste Episode von 7 vs. Wild: Staffel 2 konnte in 2022 nach rund 48 Stunden 4,5 Millionen Abrufe auf YouTube erzielen.

Da kommt Freevee jetzt nicht direkt ran. Aber so weit hinkt Freevee hier nicht hinterher. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man bedenkt, dass die 2. Staffel über 120 Mio. Aufrufe auf YouTube erzielen konnte, wird auch deutlich, dass eben nicht alle nach Freevee gewechselt sind – und schlichtweg viele auf den Release auf YouTube warten.

Viele möchten lieber die Reactions von Trymacs, Knossi und Co. ansehen, die nunmehr gestartet sind – denn die Teilnehmenden dürfen lediglich auf die YouTube-Folgen reagieren. 7 vs. Wild: Staffel 3 gibt es ab sofort auch auf YouTube.

Aber wie ist das bei euch? Habt ihr gewartet, bis die Folgen auf YouTube laufen? Oder seid ihr so heiß gewesen, dass ihr kaum noch warten konntet? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

