7 vs. Wild: Vorzeitiges Ende der dritten Staffel möglich?

© YouTube: 7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Auf YouTube ist die Ausstrahlung der dritten Staffel 7 vs. Wild endlich gestartet. Jedem, der die Show auf Amazon Freevee verfolgt, dürfte aufgefallen sein, dass es eine deutliche Differenz zwischen ausgestrahlten Folgen und behandelten Tagen in der Wildnis gibt.

Auf Reddit tummeln sich nun die Gerüchte, dass die Staffel vor Ablauf der 14 Tage beendet worden sein könnte. Wir haben uns einige Szenarien für ein mögliches Ende der Staffel angeschaut.

7 vs. Wild: Sehen wir 14 Tage Überlebenskampf?

Wer „7 vs. Wild“ auf Freevee verfolgt weiß, dass wir uns in Folge neun gerade mal am Ende des vierten Tages des Experiments befinden. Weiterhin sind sechs der sieben Teams im Rennen.

So langsam haben die Fans Sorge, dass keines der Teams die 14 Tage in der Wildnis schafft. Die letzten sieben Folgen, insgesamt werden 16 erscheinen, müssen zehn Tage inhaltlich zusammenfassen. Beim bisherigen Takt eher unwahrscheinlich.

Wir haben für euch überlegt, welche möglichen Enden es gibt:

Teams bieten inhaltlich zu wenig

Eine mögliche Erklärung wäre es, dass die Teams im Verlauf des Projektes immer weniger Content zeigen. Das Meiste spielt sich mit Shelterbau, Erkundungen und Nahrungssuche zu Beginn der Staffel ab.

„Wenn man davon ausgeht, dass in den weiteren Tagen nicht mehr so viel passiert bei den Teams (weil der Shelter fertig ist und Essensbeschaffung ja kein realistisches Thema ist), denke ich, dass die weiteren Tage einfach nicht mehr so viel Material hergeben.“ – @hollalisa

In der zweiten Woche könnte es zu einem reinen Absitzen der Zeit kommen.

Viele/Alle Teams brechen ab

Im Verlauf der nächsten Tage könnte die Quote an Abbrüchen drastisch steigen. Hier verweisen einige Reddit-Nutzer*innen auf die Vorher-Nachher-Bilder der Teams kurz nach deren Rückkehr. Bereits dort wurde spekuliert, welches Team wie lange durchgehalten hat.

„Könnte mir vorstellen dass nur Knossi/Sascha (maybe pp/Rezze ) die 14 Tage gemacht haben und zb. die letzten beiden Folgen nur ein oder zwei Teams zu sehen sind, wo man dann pro Folge 2,3 Tage schafft. Das scheint für mich am plausibelsten.“ – @Anxious_Attempt_8174

Es ist theoretisch möglich, dass kein Team die 14 Tage schafft. Damit würde Projekt vorzeitig enden.

Vorzeitiger Abbruch durch Orga-Team

Eine heiß diskutierte aber eher unwahrscheinliche Entwicklung könnte der Abbruch seitens der Orga sein. Eine starke Verschlimmerung der Waldbrandsituation in den betreffenden Gebieten könnte das Team dazu zwingen, die Teilnehmer*innen in Sicherheit zu bringen.

Staffel 3: Eure Ideen zum Ende

Natürlich tummeln sich in den Kommentaren des Reddit-Threads auch viele Witzbolde, die ihre kreativen Theorien zum Besten gegeben haben.

„Cliffhanger und die letzten 7 Tage werden in Staffel 4 gezeigt“ @_gstone_ „In Episode 11 werden endlich die Bären an den Camps der Teilnehmer ausgesetzt. Das erklärt die wenigen verbliebenen Episoden und es wird auch keine Gespräche mehr über wenig Energie geben.“ @Bensonders „Egal was passiert ich glaube Sasha und Knossi heiraten am Strand mit Krebsen an den nippeln.“ @ConversationApart323

Was glaubt ihr wie die dritte Staffel 7 vs. Wild endet? Schreibt es uns in die Kommentare!