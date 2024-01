Jan Schlappen über Joey Kelly: „Schmutz, der da erzählt wurde!“

Bei 7 vs. Wild Staffel 3 kriselt es ganz gewaltig bei einigen Teams. Und da wären wir auch schon beim Stichwort. Die dritte Ausgabe des Survival-Formats ist eine waschechte Teams-Edition.

Das haben allerdings nicht alle Kandidaten verstanden. Während Jan Schlappen in Folge 12 zum Abbruch rät, bleibt Joey Kelly trotz Ausscheiden alleine auf der Insel.

Doch hinter den Kulissen gab es wohl mehr Probleme, als es in den finalen 7 vs. Wild-Episoden den Anschein macht.

Erst kürzlich berichteten wir über dem Statement von Joey Kelly, der innerhalb einer hochgeladenen Reaction näher auf den Sachverhalt eingegangen ist.

Er erklärt, dass er mit dem Gedanken gespielt habe, Jan Schlappen an einen Baum zu binden, damit dieser nicht abbrechen könne. Und ganz nebenher verrät er intime Details aus einem Privatgespräch, die nicht unbedingt etwas in der Öffentlichkeit zu suchen haben.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

So weit, so fragwürdig alles. Doch jetzt hat sich Jan Schlappen zu Wort gemeldet, der seine Meinung über Joey Kelly innerhalb eines Livestreams kundtut.

Falls ihr beim Ansehen von 7 vs. Wild: Staffel 3 auch das Gefühl habt, dass es zwischen Jan und Joey überhaupt nicht passt, könnte das wahrscheinlich daran liegen, dass es auch so war.

Das bestätigt Jan Schlappen jetzt in seiner Erzählung. Jan hat die Reaction von Joey natürlich auch gesehen und nimmt kein Blatt vor dem Mund.

Der Twitch-Chat hat diese Reaction auch gesehen und ist sich einstimmig sicher, dass das „unter aller Sau war“. Es geht im Detail um diese Reaction hier von Knossi.

Jan erklärt seinen Zuschauern, dass sein Abbruch nicht nur damit zu tun hatte, dass er kein Teamplayer sei. Zwischen ihm und Joey Kelly habe es nicht gepasst. Und er kommentiert jetzt auch erstmals die Sache mit dem Privatgespräch:

„Die Leute, die irgendwie so ein bisschen was checken, die checken das schon, dass da manchmal nicht mehr alle Tassen auch manchmal im Schrank sind.“

Seine Meinung über Joey Kelly ist vernichtend:

Und wie so private Infos, die off Cam sage ich mal da zu zweit in der Wildnis im Vertrauen erzählt wurden. Damit man sich besser kennenlernt. Weils einfach der Zeitpunkt war, um so ein bisschen private Sachen mal zu erzählen, der die dann auf den größten oder einen der größten deutschen YouTube-Kanäle so raushaut. Mir, als ich das gesehen hab das Video […] dann dachte ich mir. Ich hab wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln können.“