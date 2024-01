Joey Kelly verrät intime Details über Jan Schlappen aus Privatgespräch – Community sauer!

Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Und das hat auch weniger etwas mit gesellschaftlichen Normen zu tun, sondern viel mehr was mit einem menschlichen Anstand.

Wenn dir jemand etwas im Vertrauen erzählt, ist das immer ein Privatgespräch. Die Inhalte aus einem solchen Gespräch gehen nur dich und dein Gegenüber etwas an.

So ein intimes Privatgespräch dient nicht selten zur Festigung der zwischenmenschlichen Bande zweier oder mehrerer Personen. Von daher ist es immer ein positives Zeichen, wenn sich jemand einen anvertraut. Sollte man dieses Vertrauen also missbrauchen? Niemals.

Joey missbraucht Jans Vertrauen – 7 vs. Wild

Doch die Details aus einem Privatgespräch von Joey Kelly und Jan Schlappen gerieten nun an die Öffentlichkeit, weshalb der Verantwortliche aktuell viel Kritik seitens der Community einstecken muss.

Was ist passiert? In 7 vs. Wild: Staffel 3 Folge 12 kommt es zu einer Diskrepanz. Jan Schlappen will abbrechen, aber Joey Kelly möchte weiterhin am Format teilnehmen. Er Kann Jan im gezeigten Filmmaterial nicht davon überzeugen, zu bleiben.

Daraufhin bricht Jan seine Teilnahme ab. Doch Joey Kelly folgt seinem Teamkamerad nicht und bleibt auf der Insel. Er setzt das Format in einer Solonummer fort.

So weit, so nachvollziehbar. Jan Schlappen ist psychisch am Ende, während Joey Kelly als Mindset-Terminator die 14 Tage wohl im Handumdrehen zu schaffen scheint. Aber das eigentliche Problem kommt an anderer Stelle. Und zwar in einer Reaction von Joey Kelly.

Intime Details aus Privatgespräch ausgeplaudert

In diesem Video vom YouTube-Kanal Nobody sehen wir alle Reactions der 7 vs. Wild-Teilnehmer und darunter auch eine Reaktion von Knossi, Affe auf Bike und Joey Kelly. Die drei schauen sich die Schlüsselmomente in 7 vs. Wild Folge 12 an und Joey plaudert aus dem Nähkästchen.

Doch für viele Fans der Survival-Reihe auf YouTube geht Joey hier einen Schritt zu weit. Er erzählt, was ihm Jan Schlappen in einem Privatgespräch mitgeteilt hat. Darunter intime Details wie das Verhältnis zu seinen Eltern und mehr.

Wenig überraschend sind viele der Auffassung, dass das pietätlos von Joey sei. Immerhin gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum er das der Öffentlichkeit preisgebe. YouTube-User @lohh456 meint:

„Wieso macht Kelly einfach die persönlichen Dinge, die Jan im anvertraut hat, öffentlich… Dünne Nummer! Solche Gespräche behält man für sich!“

Könnt ihr dem Kommentar zustimmen? Meiner Meinung nach gehört sich das wirklich nicht und es bleibt fraglich, wieso er das in diesem Video überhaupt erst angesprochen hat. Denn das tut ja hier im Grunde nichts zur Sache?

Viele werfen Joey vor, dass es an seiner mangelnden Empathie liegen könnte, dass es mit Jan überhaupt erst so weit gekommen ist. YouTube-User @blabla-vx8qx schreibt zum Beispiel:

„Joey hat eben nur Hard Skills aber keine Soft Skills. Durch seine fehlende Empathie und das Unvermögen auf Jan einzugehen in den 7 Tagen hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass das Team gescheitert ist.“

Auf der anderen Seite wird Joey aber auch sehr für seine offene und direkte Art gefeiert, der immer eine spannende Geschichte parat hat und als Powerman gut ins Format passt.

So oder so hat Joey Kelly das Format in vielerlei Hinsicht bereichert. Aber es gibt eben auch Ecken und Kanten, die für Gesprächsstoff in der Community sorgen. Zurecht? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns.

