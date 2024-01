Knossi enthüllt, da war nichts mit Isolation

Der Kerngedanke hinter 7 vs. Wild war eigentlich immer, dass die Kandidaten in der Wildnis ausgesetzt werden und dann völlig isoliert von der Zivilisation ums nackte Überleben kämpfen.

Doch mit der Isolation haperte es ein wenig in der dritten Staffel. Sogar Internetkönig Jens Knossalla meint, dass es nicht viel mit Isolation zu tun gehabt habe. Aber was war da los? War das nicht eigentlich die Prämisse für das Format?

7 vs. Wild Staffel 3 ohne Isolation

Vor einigen Wochen berichteten wir über Fans, die den Spot von Affe auf Bike und Hannah ausgemacht hatten. Die Community hatte sich schon gewundert, warum die beiden Damen nie in eine bestimmte Richtung filmen.

Am Ende des Tages stellte sich heraus, dass es sich hierbei wohl um eine Regieanweisung gehandelt haben muss. Denn ein Stück gegenüber von der Bucht sah man schon einen Anleger.

Schon damals waren viele Stimmen der Ansicht, dass das aber ein fragwürdiges „Aussetzen in der Wildnis“ sei, wenn die Zivilisation direkt gegenüber auf einen warte. Was meint ihr?

Affes und Hannahs Spot © Reddit via u/BenMein/PlayCentral-Bildmontage

Knossi bestätigt mangelnde Isolation

Dass 7 vs. Wild Staffel 3 wirklich nicht viel mit Isolation zu tun hatte, bestätigt nun auch Teilnehmer Knossi. Er erklärt in einem aktuellen Livestream:

„Es war keine Isolation. Das muss man an der Stelle mal sagen.“

An einigen Tagen hätten sie in der Nähe ein Boot gesehen, das unter anderem mit Drohnen gefilmt habe. Die Drohnen flogen dann sozusagen über den Köpfen von Knossi und Sascha Huber umher.

Das mit den Drohnen ist bestenfalls fragwürdig, aber Knossi erklärt auch, warum das womöglich passiert ist. Diese Drohnenshots sehen wir nämlich in den Episoden von 7 vs. Wild: Staffel 3. Das heißt, dass diese Aufnahmen nicht davor oder danach gemacht wurden. Nein, sie wurden einfach in der Zwischenzeit gedreht, als die Teilnehmer an ihren Spots ausgesetzt waren. Die Produktion hat diese Zeit also für Aufnahmen genutzt.

„Sascha und ich lagen irgendwann da und wieder eine Drohne über unseren Kopf. Und ich sag, Sascha, schmeiß mal jetzt nen Stein. Nimm mal nen Stock jetzt!“

Ein echter Isolationskiller, wenn ihr mich fragt. Aber der Punkt ist laut Knossi auch folgender. Isolation sei in der Staffel in gewisser Hinsicht auch gar kein Thema gewesen. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass man zu zweit unterwegs gewesen war:

„Isolation war überhaupt nicht das Ding. Hier war ganz klar Fokus auf Nahrungsbeschaffung und sowas halt.“

Aber im Endeffekt ist das so auch nicht ganz richtig, denn der Grundgedanke von 7 vs. Wild sieht Isolation vor. Ob jetzt alleine oder mit einem Teampartner spielt dabei am Ende eigentlich keine Rolle. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht!

