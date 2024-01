7 vs. Wild: Fans äußern wilde Theorie um Trymacs und Rumathra

© Trymacs/7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

© Trymacs/7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Bei 7 vs. Wild Staffel 3 läuft im Grunde gar nichts wie geplant. Die Profiteams aus Fritz Meinecke und Survival Mattin sowie die Naturensöhne brechen schon nach wenigen Tagen ab. Jan Schlappen ist den ganzen Tag am Malochen, psychisch am Ende und geht ohne Joey Kelly im Alleingang. Und ansonsten?

Ach ja, da wären ja auch noch Jens Knossalla und Sascha Huber, die sich über Kameradrohnen beschweren, die nachts über ihre Köpfe fliegen. Laut Knossi sei hier also nicht viel mit Isolation gewesen. Eine Meldung jagt die andere. Da stellen wir uns die Frage: Was war hier eigentlich los auf Vancouver Island in Kanada?

Trymacs & Rumathra haben definitiv abgeliefert!

Aktuell keimt eine weitere Fantheorie auf, denn den Zuschauer*innen schmeckt der Abbruch von Trymacs und Rumathra so gar nicht. Irgendetwas sei faul an der ganzen Sache. Aber viele sind auch einfach nur enttäuscht, dass das Favoritenteam abgebrochen hat.

Dabei war die Ausgangsituation von Trymacs und Rumathra auf den ersten Blick recht vielversprechend. Immerhin haben sie schon nach wenigen Tagen ein Shelter aus dem Boden gezimmert, das sich sehenlassen konnte.

Sie haben viel nützlichen Schrott finden können, Wasser mit heißen Steinen abgekocht und ihre Gemüsebrühe sorgte für einen täglichen Snack.

Wenn man bedenkt, dass es sich um eines der Gamer-Teams handelt, die eher weniger bis gar keine Erfahrung in diesem Survival-Segment besitzen, konnten sich die beiden Kandidaten schon sehr stark beweisen.

Ein Grund mehr, warum der Abbruch für viele an den heimischen TVs recht enttäuschend war.

Was ist das Problem an der Sache?

Trymacs und Rumathra haben die 14 Tage nicht geschafft, sie mussten vorzeitig abbrechen. Doch den Abbruch kaufen ihnen nicht alle ab.

Sie haben lange durchgehalten, doch an Tag 10 geschah es schließlich. Die beiden Gamer mussten den Knopf für die Abholung drücken.

Die beiden Forscher haben regelmäßige Exkursionen vorgenommen, um ihr Umfeld zu erkunden. Doch bei ihrer letzten Reise ging ihnen laut eigenen Aussagen das Wasser aus und alles mutet recht merkwürdig an.

Die Verschwörungstheorie besagt: Redditor IamGreyWolf ist der Ansicht, dass der Abbruch ein cleverer Schachzug von Trymacs war. Der User denkt, dass die beiden Teilnehmer Kontakt mit der Orga hatten – und mit Fritz Meinecke und Survival Mattin, die zu dem Zeitpunkt schon abgebrochen hatten.

„Zufällig laufen sie natürlich in Richtung des Strandes von Martin und Fritz. […] Und nehmen „zufälligerweise“ alles mit was sie brauchen und was sie auch bei Abholung mitnehmen müssten […] Sie haben gesagt bekommen sie sollen das tun um Fritz und Mattin zu legitimieren.“

Auffällig ist nämlich, dass Trymacs und Rumathra in der Nähe des Spots von Fritz und Mattin abgeholt wurden. Und hier sei es einfach komisch gewesen, wie oft sie auf das Thema Wasser zu sprechen kommen. Ein wenig zu oft, wenn es nach IamGreyWolf geht. War das nur ein Zufall?

Ist das der wahre Grund für ihren Abbruch? © Trymacs/7 vs. Wild/PlayCentral-Bildmontage

Es ist wichtig zu wissen, dass Fritz und Mattin wegen einem Wasserproblem aufgegeben haben – zumindest im öffentlichen Statement. Und dann kommen sie auf das gleiche Thema (das „versalzene Wasser“) zu sprechen, das man nicht trinken kann?

Hier legt er nahe, dass das eher die Worte von Fritz und Mattin gewesen waren und nicht die von Trymacs und Rumathra.

Grund für die Theorie?

Aber warum sollten die beiden das tun, kurz vor ihrem Sieg? Warum aufgeben, wenn sie doch nur noch vier Tage vor sich hatten?

Naja. Die einfach ist in der Theorie recht simpel. Sie hätten den Freunden den Rücken stärken können, denn für viele war der Abbruch des Profiteams sehr enttäuschend.

Und nicht wenige sind der Ansicht, dass die Aussagen von Fritz und Mattin sehr schwach sind oder gar an den Haaren herbeigezogen waren. Viele vermuten hinter dem Abbruch der Outdoorprofis eher Mattin als treibende Kraft, der mit seinem Rückenproblem zu kämpfen hatte. Doch das offizielle Narrativ bezieht sich auf das fehlende Wasser.

Kann die Theorie stimmen?

Ich denke nicht, dass Trymacs und Rumathra freiwillig das Handtuch werfen würden. Und nicht alle springen auf den Theoriezug auf. Reddit-User Chesra meint:

„Ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass die beiden ihren Sieg einfach weggeworfen haben, um Fritz bei seiner Weltverschwörung zu helfen. Das kann nur die einzig logische Erklärung für alles sein.“

Was an der Theorie dran ist, werden wir womöglich nie erfahren. Es ist und bleibt eine Fantheorie, bis sich mal jemand von den Verantwortlichen zu dem Thema zu Wort meldet.

Aber was meint ihr? Kam euch der Abbruch von Trymacs und Rumathra auch ein wenig merkwürdig vor? Immerhin machte es die ganze Zeit den Eindruck, als hätten sie in ihrer Basis Zugriff auf ausreichend Wasser für die einzelnen Tage?

Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns über 7 vs. Wild!

