7 vs. Wild: Frauen in der Wildnis – Affe auf Bike bricht mit Tabuthema

Das Überleben in der Wildnis ist an sich schon kein Zuckerschlecken: Nahrungsmangel und der tägliche Krampf, irgendwie an Wasser zu kommen, sind dabei oberflächlich betrachtet das größte Übel.

Was man(n) bei all dem jedoch weniger bedenkt, ist die Tatsache, dass die Frauen bei 7 vs. Wild zusätzlich mit einer ganz anderen Herausforderung zurechtkommen müssen

Affe auf Bike (Ann-Kathrin Bendixen) macht in der 8. Folge von „7 vs. Wild“ auf ein Thema aufmerksam, das leider noch immer gern totgeschwiegen wird, sie und ihre Teampartnerin allerdings vor eine besondere Problematik stellt: Wie wird das Outdoor-Erlebnis durch die weibliche Menstruation beeinflusst?

„Unangenehm aber wichtig“

An Tag 4 in der kanadischen Wildnis lässt Ann-Kathrin die Zuschauenden von „7 vs. Wild“ an ihrem Problem teilhaben und macht uns alle darauf aufmerksam, wie wichtig der richtige Umgang mit der Periode im Outdoorbereich ist:

„Ich weiß, das ist jetzt etwas, was die Leute super widerlich finden, aber einfach in der Natur als Frau so ein wichtiger Faktor ist, über den nie gesprochen wird“, so die Weltenbummlerin.

Neben den üblichen Unannehmlichkeiten, ist es nämlich von größter Wichtigkeit, den Tampon zu verbrennen, damit Wildtiere (vor allem Bären) nicht zusätzlich angelockt werden. Des Weiteren ergibt sich durch den Eisenmangel und dem damit einhergehenden Schwindel eine weitere Belastung, mit der der Körper zurechtkommen muss.

Auch bei 7 vs. Wild sollten Risiken minimiert werden

In Vorbereitung auf ihr Abenteuer hat Bendixen mit den Einheimischen gesprochen, die ihr erzählten, dass die Frauen während ihrer Menstruation mitunter gar nicht in den Wald gehen, um sich selbst zu schützen. Andere wiederum hätten damit kein Problem.

Diese Entscheidung obliegt freilich jedem selbst, allerdings sollte bedacht werden, dass kein unnötiges Risiko eingegangen werde sollte.

Als erfahrene Abenteurerin schreckt Affe auf Bike jedoch auch vor dieser Schwierigkeit nicht zurück und beweist den Zuschauer*innen, dass nichts unmöglich ist, wenn man sich nur auf die jeweilige Situation einstellt und besonnen damit umgeht.