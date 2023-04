7 vs. Wild Staffel 3: Das sind alle Teilnehmer im Überblick

An der dritten Staffel 7 vs. Wild nehmen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen teil. Verständlich, dass man da nicht jeden kennen kann. In diesem zusammenfassenden Beitrag stellen wir euch alle Kandidat*innen der diesjährige Staffel vor, damit ihr einen Überblick über das Teilnehmerfeld bekommt.

Das sind die Kandidat*innen von 7 vs. Wild Staffel 3

Dieses Jahr wird 7 vs. Wild als Teams Edition ausgetragen. Wer zusammen nominiert wurde, muss auch zusammen antreten. Insgesamt wird es sieben Teams mit jeweils zwei Mitgliedern geben. Neben sechs öffentlich nominierten, wird ein Wildcard-Team ausgeschrieben. Dieses Team wird aus zwei getrennt voneinander eingereichten Bewerbungen ausgesucht.

Alle Teilnehmer der dritten Staffel 7 vs. Wild

Wer sind die Kandidaten der dritten Staffel?

Team 1: MontanaBlack und Elotrix

Die beiden Streamer kennen sich schon seit Jahren und zocken immer wieder zusammen für ihre Zuschauer*innen. Sie gehören zu den größten Creatorn in Twitch Deutschland. Zusammen erreichen sie eine unglaubliche Zahl von über 6,5 Millionen Followern auf der Plattform.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Beide haben getrennt voneinander auf die zweite Staffel des Formats reagiert und aus ihren Gamingstühlen heraus ihre fundierte Meinung abgegeben. Jetzt haben sie die Möglichkeit zu zeigen, was sie praktisch drauf haben.

Team 2: Survival Lilly und Vanessa Blank

Die beiden Powerfrauen sind in der Natur zuhause. Beide machen seit vielen Jahren Survival-Content auf YouTube. Lilly hat an der bekannten Survival-Show Naked and Afraid teilgenommen. Dabei müssen die Kandidaten 21 Tage nackt und auf sich allein gestellt in der Wildnis überleben.

Vanessa ist Autorin beim Survival Magazin und teilt dort regelmäßig ihr Wissen mit den interessierten Leser*innen. Auf ihrem Kanal findet ihr alles zu Bushcraft, Survival und ihrem Hobby, dem Bogenschießen.

Die beiden kennen sich bei diesen Themen in allen Belangen mit am besten aus. Von ihnen können die anderen bestimmt noch etwas lernen.

Team 3: Die Naturensöhne Gerrit und Andy

Wenn es um das Thema Crafting geht, sind Gerrit und Andy ganz vorne mit dabei. Auf ihrem Kanal Naturensöhne setzen die beiden ein Projekt nach dem anderen um. Über 400.000 Abonnent*innen unterhalten sie mit ihren Videos. Ein mehrstöckiges Holzhaus mit eigenen Händen erbauen? Kein Problem. Ein Grubenhaus, das über ein Tunnelsystem mit allen anderen Bauwerken unterirdisch verbunden werden soll? Ganz einfach.

Mit großen Werkzeugen können die Jungs fast alles schaffen. Wir können gespannt sein, was sie noch zimmern können, wenn ihr Werkzeug in eine Wasserflasche passen muss.

Team 4: Wildcards

Es gibt, wie letztes Jahr, ein Bewerbungsverfahren für die Wildcard. Diesmal werden zwei unabhängig von einander eingereichte Bewerber*innen ausgewählt, die zusammen das Wildcard-Team bilden. Dabei kann sich jeder anmelden, unabhängig von Followerzahlen.

Ausgewählt wird am Ende ein Teilnehmer mit weniger 10.000 Followern auf dem größten Social-Media-Kanal und einer mit mehr als 10.000 Followern. Es könnte also sein, dass ein weiteres bekanntes Gesicht nach dem Auswahlverfahren dazukommt.