Trymacs macht eigenes 7 vs. Wild: Survival-Sendung soll Streamer an ihre Grenzen bringen

Der Hype um 7 vs. Wild ist riesig. Die neuen Folgen werden innerhalb von wenigen Stunden Millionen Mal geklickt. Trymacs will nun auf diesen Zug aufspringen und seine eigene Survival-Sendung machen. Nerd in the Dirt soll das Ganze heißen und er hat bereits jetzt mehrere Staffeln geplant. So soll das Projekt aussehen.

Das Konzept von „Nerd in the Dirt“

Trymacs möchte seine eigene Survival-Sendung auf die Beine stellen. Das Konzept weicht etwas von „7 vs. Wild“ ab. Er möchte zusammen mit drei weiteren Content Creatorn und einem Experten eine Expedition erleben. Dabei werden sie nicht an Ort und Stelle bleiben, sondern ein gewisses Gebiet durchqueren.

„50, 60, 70, 80 Kilometer in 3, 4, 5 Tagen, wenn es machbar ist. Wir sind völlig scheiße. Vielleicht müssen wir nach Tag zwei abbrechen, keine Ahnung. […] Es wird pur sein, da wird nichts gestaged. Wenn wir raus sind und Notfallteam kommt, sind wir raus.“

Weitere Staffeln sind bereits geplant. Es soll in die verschiedensten Klimazonen gehen.

Trymacs: Survival-Show startet noch im Dezember

Die ersten Eckdaten stehen fest. Staffel eins soll diesen Dezember stattfinden. Die Ausstrahlung soll ebenfalls noch diesen Monat sein, sie könnte sich aber auf Januar verschieben. Die Folgen werden auf YouTube erscheinen. Wie viele es werden, ist noch nicht klar.

Das ist das Gaming-Setup von Trymacs:

Die Teilnehmer und der Experte versprechen Entertainment:

Teilnehmer:

Trymacs

MckyTV

Chefstrobel

Nicolas Stemmler (Trymacs Bruder)

Experte:

Otto Karasch (7 vs. Wild)

Die unerfahrene Truppe verschlägt es ins kalte Finnland. Dort wollen sie bei bis zu minus 30 Grad Celsius mehrere Tage durch die Wildnis wandern. Falls die erste Staffel gut ankommt, sollen Orte wie Sand- und Eiswüste, Tropen und Gebirge folgen.

Trymacs zählt sich, seinen Bruder und Otto zur Stammbesetzung. Weitere Teilnehmer könnten Rumathra oder MontanaBlack werden.