Konkurrenz zu 7 vs. Wild: Trymacs plant Survival-Event mit „absoluten Noobs“

Der Twitch-Streamer Trymacs arbeitet scheinbar an seinem nächsten großen Event. Der Streamer hat dieses Jahr schon einmal ein großes Spektakel auf die Beine gestellt. Im Live-Event The Great Fight Night boxte Trymacs gegen seinen Kollegen MckyTV.

Neben den beiden traten unter anderem auch Vlesk und Rumathra oder Chefstrobel und xHankyy gegeneinander an. Jetzt will es Trymacs noch einmal wissen und plant ein neues Projekt im Stile des YouTube-Hits 7 vs. Wild von Fritz Meinecke an den Start bringen.

Was ist Fritz Meineckes 7 vs. Wild?

Das YouTube-Format 7 vs. Wild ist eine von Fritz Meinecke ins Leben gerufene Survival-Show. Dort tritt Meinecke zusammen mit sechs weiteren Kandidaten auf. Sie alle wurden jeweils einzeln in der Wildnis von Schweden ausgesetzt, dabei durften sie sieben Dinge mitnehmen, die ihnen beim Überleben helfen könnten. Gleichzeitig wurden die Kandidaten jeden Tag vor eine Herausforderung gestellt.

Jeder Teilnehmer hielt dabei seinen Überlebenskampf und alle damit verbundenen Emotionen für die Zuschauer via Kamera selbst fest. Die Show wurde im Serien-Format auf YouTube veröffentlicht.

Dabei hatten die einzelnen Folgen immer mindestens über 3 Millionen Aufrufe. Die Show war so erfolgreich, dass Meinecke schon eine zweite Staffel in Planung hat – beim nächsten Mal wird unter anderem der Twitch-Star Knossi dabei sein.

Trymacs will mit Gamern ums Überleben kämpfen

Das Survival-Format scheint also ein großer Erfolg zu sein. Diesen Erfolg will sich Maximilian „Trymacs“ Stemmler natürlich nicht entgehen lassen und plant nun seine eigene Survival-Sendung, die „wirklich Hardcore“ sein soll.

Dafür sucht er noch nach einem Survival-Experten, denn der Twitch-Streamer will mit Gamern in die Wildnis gehen, die laut ihm „absolute Noobs“ sind. Dementsprechend braucht er jemanden, der ihn und seine Kandidaten coacht. Für den Posten hat er sogar schon mit Fritz Meinecke gesprochen, doch dieser hat leider keine Zeit.

Was hat Trymacs geplant?

Der Streamer erklärte kürzlich in einem Video, wohin die Reise für ihn und seine Kandidaten gehen wird. Laut ihm sind mehrere Formate geplant, die seinen Äußerungen nach kein Zuckerschlecken sein werden.

Er will demnach:

Durch die Wüste

In der Arktis überleben

Eine „fette“ Wanderung durch die Berge in Chile

Durch Island

Auch wenn die Grundidee Meineckes 7 vs. Wild ähnelt, ist jetzt schon klar, dass Trymacs dem Ganzen seinen eigenen Stempel verpassen wird.

Auf jeden Fall hat er ein paar wilde Reisen geplant, worauf sich die Fans in den Kommentaren unter dem besagten Video schon sehr freuen. Hier könnt ihr euch das komplette Video ansehen:

