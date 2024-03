MontanaBlack reagiert auf den Anzeigenhauptmeister: „Der wird irgendwann eine vorn Latz bekommen!“

Aktuell geistert ein YouTube-Video von Der Spiegel durch das Internet, in dem ein Kamerateam einen jungen Mann, der in Eigenregie Strafzettel verteilt, auf seinem Streifzug durch die Gemeinde begleitet.

Egal ob Falschparker oder abgelaufene TÜV-Plakette, Niclas Matthei meldet alle Vergehen über eine Handy-App dem Ordnungsamt. Er selbst nennt sich Anzeigenhauptmeister. Sein Ziel besteht laut eigener Aussage daraus, in jeder deutschen Gemeinde mindestens einen Verstoß anzuzeigen.

Bereits nach nur wenigen Tagen zählt das Video über 2,6 Millionen Aufrufe, mehr als 63.000 Likes und satte 28.000 Kommentare. Ein Großteil der Kommentierenden ärgert sich über das Verhalten des 18-Jährigen, der jeden noch so kleinen Verstoß penibel dokumentiert.

In einem aktuellen Livestream hat sich auch MontanaBlack zu dem viral gegangenen Video geäußert und dabei eine ganz klare Meinung vertreten.

Weniger überraschend hält er von Niclas und seinem Hobby relativ wenig. Dennoch versucht er zu verstehen, weshalb Menschen in ihrer Freizeit freiwillig andere Menschen anzeigen.

„Menschen, die so etwas machen in ihrem Leben sind ungeliebte, ungef***e, in der Schule gemobbte Außenseiter, die ihr Leben lang nach einem Gefühl von Höhepunkt gesucht haben und selbst beim W***en vorm Rechner haben sie dieses Gefühl nicht bekommen. Und am Ende haben sie sich dazu entschlossen, weil das Leben so unfair zu denen ist, uns alle zu bestrafen und uns auf den Sack zu gehen. Für solche Menschen habe ich Nullkommanull Sympathie.“