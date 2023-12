7 vs. Wild – Drehverbot am Spot? Hat die Orga komplett versagt?

Was war da eigentlich los bei 7 vs. Wild, als die dritte Staffel gedreht wurde? Es kommen aktuell immer wieder Neuigkeiten ans Licht, was so alles hinter den Kulissen schief gelaufen ist.

Und das ist ganz offensichtlich eine ganze Menge. Scheinbar hat die Organisation hinter dem Projekt ziemlich viele Fehler gemacht, wie sich jetzt herausstellt.

Deshalb sprechen sich die Teilnehmer*innen nach und nach darüber aus, was so alles vor und während der Produktion schiefgelaufen ist. Und was ist es dieses Mal?

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Hat die Orga versagt?

In gewisser Hinsicht sind alle Spots mehr oder weniger schwieriger Natur. Die Wildnis ist so dicht bewachsen, dass es viele der Protagonisten kaum zwei Meter durchs Dickicht schaffen. Und wenn, dann nur mit Ach und Krach und das kostet viel Energie.

Hätte man hier womöglich besser scouten und einen besseren Ort in Kanada aussuchen müssen? Es scheint, als wäre die kanadische Insel Hope Island nicht die perfekte Wahl für das Format gewesen und alles erinnert irgendwie an Panama, wo die Kandidaten von 7 vs. Wild: Staffel 2 ein ähnlich komplexes Naturgebilde vorfanden.

Man kann wirklich keinem der Teilnehmenden einen Vorwurf machen, wenn sie es nicht durchs Gehölz schaffen, da es an vielen Stellen komplett dicht ist. Ein Durchkommen ist hier teilweise ganz und gar unmöglich – aber war so auch wirklich Sinn der Sache?

Merkwürdiges Drehverbot bei 7 vs. Wild?

Die Beschwerden über die Organisation häufen sich. Jetzt gibt es einen Vorfall, der das Team von Ann-Kahtrin Bendixen alias Affe auf Bike und Hannah Assil betrifft, die ebenfalls zu kämpfen hatten.

Ist das der Spot von Ann-Kahtrin und Hannah? © Reddit via u/BenMein/PlayCentral-Bildmontage

Was ist das Problem? Die Feststellung des Reddit-Users BenMein deutet darauf hin, dass der Spot von den beiden Frauen gar nicht so menschenleer war, wie man es annehmen sollte.

Die Bilder zeigen, dass der Aussetzpunkt keine 300 Meter vom Malei Island Resort entfernt gewesen sein soll. Und das ist so nahe, dass man es wohl auf der Kamera erkennen würde, wenn man in diese Richtung filmen würde. Das könnte laut Annahme des Reddit-Users auch häufiger passiert sein. Aber im Normalfall wurde es dann herausgeschnitten, wie es scheint.

Aber es wurde eben nicht immer herausgeschnitten. © Reddit via u/Alternative-Fall729/PlayCentral-Bildmontage

Was war die Lösung? Es macht den Anschein, als hätte man die beiden Damen angewiesen, nicht in Richtung des Meeres zu filmen. Denn es ist schon auffällig, dass alle Kandidaten sehr oft das Meer filmen, aber die beiden Ladies so gut wie gar nicht.

Angeblich soll man sogar den Steg der Lodge gesehen haben (siehe Bild), als Affe auf Bike gerade das Fangnetz in Folge 10 prüft. Und ja, es macht schwer den Anschein, als wäre das wirklich der Steg. Er sieht genauso aus wie auf dem oberen Bild.

Mit Isolation und der Grundidee des „7 vs. Wild“-Formats hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun, denn das sollte immerhin ein integraler Bestandteil der Sendung sein.

Und all das spricht einmal mehr dafür, dass die Spots beziehungsweise die generelle Location des Formats vielleicht nicht unbedingt ideal gewählt worden ist, gelinde gesagt.