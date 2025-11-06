Borderlands 4 Update – Änderungen bei Kammerjägern und Waffen-Drop-Chancen

Gearbox Software hat für Borderlands 4 ein neues Update veröffentlicht, das vor allem einige Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich bringt. Diese Änderungen betreffen zwei der vier spielbaren Kammerjäger, wobei insbesondere die Passivfähigkeiten von Amon und Rafa angepasst wurden.

Details der Anpassungen

Was wurde an den Passivfähigkeiten geändert? Zuvor gaben die Passivfähigkeiten Amon’s Dragon’s Breath und Rafa’s First Impression ihren Bonus auf den Gesamtschaden, anstatt auf jedes einzelne Projektil. Mit dem neuen Update wird der Bonus jetzt korrekt auf jedes Projektil angewendet, was insbesondere bei Waffen mit mehreren Geschossen zu einer Schadenssteigerung führt.

Diese Änderung bringt die Fähigkeiten in Einklang mit ihrer ursprünglichen Intention und sollte den Spielspaß für dich erhöhen, wenn du Waffen mit mehreren Geschossen bevorzugst.

Weitere Änderungen im Update

Was gibt es Neues bei den legendären Waffen? Für Spieler, die auf der Suche nach Phosphene-Waffen in Borderlands 4 sind, wurde die Wahrscheinlichkeit, dass das legendäre Maliwan-Scharfschützengewehr Complex Root als Phosphene fallen kann, angepasst. Ob diese Chance erhöht oder verringert wurde, hat Gearbox nicht spezifiziert. Die Waffe bleibt jedoch weiterhin selten.

Zusätzlich hat Maurice’s Schwarzmarkt-Verkaufsautomat eine neue Position und bietet frische Ausrüstung an, die du erkunden kannst.

Wöchentliche Herausforderungen und Inhalte

Welche neuen Herausforderungen erwarten dich? Mit dem wöchentlichen Reset erwarten dich auch neue Inhalte. Der Bosskampf bei Moxxi’s Big Encore bringt dir Pango Bango in einer verstärkten Version entgegen, der bei erfolgreicher Bekämpfung bessere Belohnungen verspricht.

Die wöchentliche Wildcard-Mission ist jetzt Mob Rules mit den Modifikatoren Gesund, Gepanzert und Regenerativ. Solltest du diese Herausforderungen meistern, erhältst du Burt’s Bees als legendäre Ausrüstung.

Einführung neuer Inhalte und DLCs

Was hat Gearbox für die Zukunft geplant? Gearbox hat bereits vor dem Start von Borderlands 4 einen Fahrplan mit zukünftigen Inhalten veröffentlicht. Dazu gehören größere DLC-Erweiterungen wie der neue Kammerjäger C4SH und das erste Bounty Pack namens How Rush Saved Mercenary Day.

Zwischen diesen größeren Releases bietet Gearbox wöchentliche Quests und Bosskämpfe, die regelmäßig rotieren, um dir immer wieder neue Herausforderungen zu präsentieren und das Spielerlebnis frisch zu halten.

Zusammenfassung und Ausblick

Das neue Update für Borderlands 4 bringt hauptsächlich Anpassungen an den Passivfähigkeiten und passt die Drop-Chancen für bestimmte legendäre Waffen an. Auch die wöchentlichen Herausforderungen und Inhalte bieten dir neue Anreize, dich in die Welt von Borderlands 4 zu stürzen.

Letztendlich bleibt Gearbox seinem Versprechen treu, das Spiel kontinuierlich mit neuen Inhalten zu versorgen und die Community aktiv einzubinden. Wie siehst du die Änderungen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!