Pokémon Pokopia erscheint: Neues Abenteuer für die Nintendo Switch 2 im März 2026

Nintendo hat endlich den Veröffentlichungstermin für das lang erwartete Spiel Pokémon Pokopia bekannt gegeben. Dieses Spiel, das von vielen als ein Pokémon-Äquivalent zu Animal Crossing angesehen wird, wird am 5. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Ankündigung erfolgte am 11. November 2025 über den offiziellen Nintendo of America X-Account.

Was erwartet dich in Pokémon Pokopia?

Wie sieht das Gameplay von Pokémon Pokopia aus? In Pokémon Pokopia übernimmst du die Kontrolle über ein menschlich geformtes Ditto. Deine Aufgabe ist es, die Umgebung um dich herum zu gestalten und zu erweitern, indem du andere Pokémon anlockst. Diese Pokémon helfen dir nicht nur, neue Fähigkeiten zu erlernen, sondern auch, deine Umgebung weiter auszubauen.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Biomen und einen Tag-Nacht-Zyklus, der an die reale Weltzeit gekoppelt ist. Es geht darum, eine blühende Pokémon-Gemeinschaft aufzubauen, indem du Ressourcen sammelst, Gebäude errichtest und dich mit den Pokémon anfreundest, die deine Welt bevölkern.

Entwicklung und Veröffentlichung

Wer arbeitet an Pokémon Pokopia? Pokémon Pokopia wird von Koei Tecmo’s Omega Force entwickelt und von Nintendo in Zusammenarbeit mit Game Freak und The Pokémon Company veröffentlicht. Diese Kooperation markiert das erste Mal seit Pokémon Conquest im Jahr 2012, dass diese großen Namen der Gaming-Industrie so eng zusammenarbeiten.

Das Spiel wurde erstmals im September 2025 während einer Nintendo Direct angekündigt, wobei es zunächst einen groben Veröffentlichungszeitraum von 2026 erhielt. Nun steht fest, dass es Anfang März 2026 auf den Markt kommt.

Die Nintendo Switch 2: Deine Plattform für Pokémon Pokopia

Was bietet die Nintendo Switch 2? Die Nintendo Switch 2, die im Juni 2025 veröffentlicht wurde, bietet viele technische Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger. Sie verfügt über ein größeres Display, mehr internen Speicher und verbesserte Grafik- sowie soziale Funktionen. Spiele auf der Switch 2 können sowohl physisch als auch digital über den Nintendo eShop erworben werden.

Die Konsole unterstützt 1080p Auflösung bei 120 Hz im Handheld-Modus und 4K bei 60 Hz im Dock-Modus. Mit über 10 Millionen verkauften Einheiten bis September 2025 ist sie ein großer Erfolg und bietet eine ideale Plattform für das neue Pokémon-Abenteuer.

Ein aufregendes Jahr für Pokémon-Fans

Was bringt das Jahr 2026 für Pokémon-Fans? Das Jahr 2026 markiert das 30-jährige Jubiläum der Pokémon-Reihe, und es wird erwartet, dass The Pokémon Company dies gebührend feiert. Pokémon Pokopia wird eines der Highlights dieses Jubiläumsjahres sein, aber auch andere spannende Projekte stehen an. Pokémon Champions, ein Multiplayer-Kampf-Spin-off, wird ebenfalls 2026 erscheinen.

Darüber hinaus erwarten Fans im Februar 2026 eine Pokémon Presents-Präsentation, die möglicherweise große Enthüllungen, wie die langersehnte Ankündigung der 10. Pokémon-Generation, bereithalten könnte.

