LEGO Zelda-Set kommt 2026 – Fans von Ocarina of Time im Hype-Fieber

Die Kooperation zwischen Nintendo und LEGO sorgt erneut für Begeisterung in der Gaming-Community. Ein neues Set, das auf dem legendären Videospiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time basiert, wurde kürzlich angekündigt. Dieses Set, das voraussichtlich im Jahr 2026 erscheint, hat bereits jetzt einen Hype ausgelöst.

Ein Blick auf das neue Set

Worum geht es im neuen LEGO-Set? Im Mittelpunkt des neuen LEGO-Sets stehen ikonische Charaktere und Szenen aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ein Teaser-Video zeigt eine Mini-Figur von Link mit seinem bekannten Hylia-Schild und dem Masterschwert. Im Hintergrund ist eine weitere Figur mit blonden Haaren und lilafarbenen Gewändern zu sehen, die wahrscheinlich Prinzessin Zelda darstellt. Der Teaser enthält zudem ein Zitat von Ganondorf, das aus dem Spiel bekannt ist, was die Vermutung bestätigt, dass das Set auf diesem klassischen Spiel basiert.

Die Fans haben bereits seit September 2025 über dieses Set spekuliert, als erste Gerüchte über ein Ocarina of Time LEGO-Set aufkamen. Diese Gerüchte deuten darauf hin, dass das Set aus 1.003 Teilen besteht und Ganondorf in einem Diorama darstellt. Das Set soll im März 2026 auf den Markt kommen, und viele erwarten eine offizielle Ankündigung noch vor Ende 2025.

Die Inspiration hinter dem Set

Warum Ocarina of Time? The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ein 1998 veröffentlichtes Action-Adventure-Spiel von Nintendo, gilt als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Es war das erste Zelda-Spiel mit 3D-Grafik und führte innovative Spielelemente wie das Zielsystem „Z-Targeting“ und kontextsensitive Tasten ein, die heute in vielen 3D-Abenteuerspielen zu finden sind.

Das Spiel wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gelobt und hat weltweit über sieben Millionen Exemplare verkauft. Aufgrund seiner Popularität und seines Einflusses ist es keine Überraschung, dass Ocarina of Time eine zentrale Inspirationsquelle für die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und LEGO ist.

Weitere LEGO-Ankündigungen

Was bringt die Zukunft für LEGO und Nintendo? Neben dem Ocarina of Time Set hat Nintendo auch weitere Pokémon-LEGO-Sets für 2026 angekündigt. Dies könnte eines der größten Jahre für die Partnerschaft zwischen den beiden Giganten werden. Die Fans sind gespannt, welche weiteren Überraschungen auf sie warten.

Obwohl der genaue Preis für das Legend of Zelda-Set mit Ganondorf, Link und Prinzessin Zelda noch nicht bekannt gegeben wurde, bleibt die Vorfreude groß. Interessierte sollten die Augen offen halten, um Updates zu erhalten und rechtzeitig zu erfahren, wie viele Rubine sie sparen müssen, um sich das Set zu sichern.

