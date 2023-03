Trymacs „No Food Challenge“ war trotz Feuerwehr- und Notarzteinsatz ein voller Erfolg

Trymacs ist auf Twitch für seine großen Events bekannt. Die No Food Challenge ist wenige Tage her, war ein riesen Erfolg und das, obwohl es mehrere Einsätze verschiedener Rettungskräfte gab. Wir verraten euch, was ihr bei dem Event verpasst habt und wer die sieben Tage ohne zu essen durchgehalten hat.

No Food Challenge: Ein ereignisreicher Stream

Events von Trymacs sind dafür bekannt viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch dieses Mal hat es der Streamer geschafft eine erfolgreiche Challenge auf die Beine zu stellen. Zwischenzeitlich lag er mit den gesamten geschauten Stunden auf Platz eins weltweit, vor Größen wie xQc und dem offiziellen ESL_CSGO E-Sports-Kanal.

Neben dem generellen Leiden der Kandidaten, gab es verschiedene Herausforderungen zu bestaunen. Gäste kamen zu Besuch, um sich und dem Team hinter den Kulissen leckere Gerichte zu kochen. Dabei wurde an Tag 6 ein großer Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das zu scharf angebratene Steak brachte eine solche Rauchentwicklung mit sich, dass sofort ein Notruf an die Feuerwehr geschickt wurde, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln angerückt kam.

Wer hat die Challenge durchgehalten?

Die Kandidaten standen während der gesamten Zeit unter ärztlicher Aufsicht. Den Notarzt hat es sogar tatsächlich einmal gebraucht. Breitenberg, der spontan als Kandidat für AbuGoku eingesprungen ist, musste bereits am dritten Tag abbrechen. Die plötzliche Atemnot machte eine ärztliche Versorgung notwendig und zwang ihn in die Knie.

LetsHugo und Stephan Gerick hätten gerne die gesamten sieben Tage durchgezogen, mussten jedoch auf ärztlichen Rat hin abbrechen. Blutdruck- und vor allem Blutzuckerwerte waren bei beiden extrem schlecht. Hugo hat sich mit allem Mitteln gegen die Entscheidung des Arztes gewehrt und war schwer enttäuscht von sich selbst. Er wollte seine Gesundheit hinten anstellen, was jedoch fatale Folgen gehabt hätte.

Trymacs: Nächstes Event schon in Planung

Nach der Challenge ist vor der Challenge. Das hat sich Trymacs zu Herzen genommen und kündigt noch im laufenden Stream das nächste Event an. Nachdem die „No Food Challenge“ so ein Erflog war, will er mit dem Gegenteil einen weiteren ereignisreichen Stream starten.

„Das ganze Format war so ein riesen Erfolg, dass wir direkt gesagt haben, wir machen eine weitere Challenge. Gleiche Location, gleiche Kandidaten, […] fünf Tage lang so viel prozentual zunehmen, wie es geht.“

Auch hier gilt wieder: Macht das nicht einfach zuhause nach. Die Kandidaten im Stream stehen unter ständiger, ärztlicher Aufsicht. Ein solch drastischer Ernährungswechsel kann fatale gesundheitliche Folgen nach sich ziehen!