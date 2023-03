Bereits vor über einem Jahr wurde nach ein neuer Digimon Adventure 02-Anime-Film angekündigt. Nachdem anschließend weitestgehend Funkstille herrschte, enthüllt ein kürzlich veröffentlichter frischer Teaser nun endlich neue Details zur Story und den Starttermin des Titels (via ANN).

Außerdem wurden ein weiteres Key Visual und Charakterdesigns veröffentlicht, die wir weiter unten im Artikel für euch eingebunden haben.

Der erste Digiritter überhaupt?

Zu den vertrauten Klängen von „Wir werden Sieger sein“ (Originaltitel: „Brave Heart“) und „Ich werde da sein“ (Originaltitel: „Target ~Akai Shougeki~“) sehen wir im Video zunächst ein paar Ausschnitte aus der vorangegangenen TV-Serie, ehe frische Szenen mit Davis & Co. sowie einem neuen Charakter folgen.

Bei der mysteriösen neuen Figur handelt es sich um Rui Ōwada, der im japanischen Original von Megumi Ogata (Halibel in „Bleach“) gesprochen wird. Viel ist noch nicht zu ihm bekannt, doch nachdem er beim Tokyo Tower erscheint, behauptet Rui, dass er der weltweit erste Digiritter gewesen sei.

Ebenfalls neu in Digimon Adventure 02 The Beginning dabei sein wird Ukkomon, das von Rie Kugimiya (Happy in der „Fairy Tail“-Reihe) gesprochen wird. Welche Rolle das Monster spielen wird, ist noch unklar. Zeitlich setzt der neue Film nach „Digimon Adventure tri.“ und Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna an. Darin hatten die 02-Digiritter bereits kleinere Gastauftritte.

Um Antworten auf die neuen Geheimnisse zu erhalten, müssen sich zumindest japanische Fans auch nicht mehr allzu lange gedulden. In Japan wird der neueste Anime-Kinofilm der Reihe am 27. Oktober 2023 starten. Ob der Titel auch einen deutschen Kinostart erhalten wird, ist noch unklar. Da KSM Anime die jüngsten Ableger der Franchise hierzulande veröffentlichte, dürfte jedoch Hoffnung bestehen.

„Digimon Adventure 02 The Beginning“ entsteht, wie bereits der Vorgängerfilm, im Studio Yumeta Company. Regie führt erneut Tomohisa Taguchi („Bleach: Thousand-Year Blood War“), während Akatsuki Yamatoya („Digimon Data Squad“) das Drehbuch verfasst. Die Charakterdesigns stammen indes von Katsuyoshi Nakatsuru („Dragon Ball GT“).

Das offizielle Key Visual zu „Digimon Adventure 02 The Beginning“ © 本郷あきよし・東映アニメーション・東映 Ddie neuen Designs der erwachsenen 02-Digiritter © 本郷あきよし・東映アニメーション・東映 Rui ist ein mysteriöser neuer Charakter im Anime-Kinofilm © 本郷あきよし・東映アニメーション・東映 Über Ukomons Rolle im Film ist noch nichts bekannt © 本郷あきよし・東映アニメーション・東映

Die ersten beiden „Digimon Adventure“-Staffeln, deren Fortsetzungen „tri.“ und „Last Evolution Kizuna“ sowie weitere Anime-Serien der Franchise wurden in Deutschland von KSM Anime auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.