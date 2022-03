Obwohl die Abenteuer der Digiritter in Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna zu einem Abschluss gekommen sind, wird es nicht die letzte Geschichte mit den uns bekannten Charakteren bleiben. Im kommenden Digimon Adventure 02-Kinofilm wird es zu einem Wiedersehen mit Davis und seinen Freunden kommen. Bereits jetzt können wir einen ersten Blick auf sein Design werfen.

Neuer Anime-Kinofilm setzt zeitlich nach Last Evolution Kizuna an

Dieses wurde im Rahmen der Digimon Con, einem weltweit digital gezeigten Event, das vom 26. auf den 27. Februar 2022 stattfand, enthüllt (via Anime News Network). Präsentiert wurde ein frühes Charakterdesign des erwachsenen Davis, der einer der Hauptcharaktere des neuen Anime-Kinofilms sein wird. Wie die Moderatoren während des Livestreams anmerkten, könne sich das Aussehen der Figur noch ändern.

Des Weiteren wurde bestätigt, an welchem Punkt der Timeline das nächste Leinwand-Abenteuer unserer Helden angesiedelt sein wird. Die Story des „Digimon Adventure 02“-Kinofilms wird im Jahr 2012 spielen und setzt somit zehn Jahre nach dem Beginn der 2. Anime-Serie und zwei Jahre nach „Last Evolution Kizuna“ an.

Apropos Last Evolution Kizuna: Zwei wichtige Verantwortliche des Anime-Kinofilms werden für die Fortsetzung zurückkehren. Hierbei handelt es sich um Regisseur Tomohisa Taguchi („Akudama Drive“) sowie Drehbuchautor Akatsuki Yamatoya („Digimon Data Squad“). Der Anime-Film befindet sich jedoch noch in einer frühen Produktionsphase (via @WithTheWill), weshalb noch nicht mehr verraten werden könnte. Möglich wäre jedoch die Veröffentlichung eines Videos im Laufe des Jahres.

Weitere Details zum kommenden Projekt sind gegenwärtig noch unbekannt. Produzent Yōsuke Kinoshita erklärte zuvor bereits, die Macher hätten sich für diese Ausrichtung entschieden, da Davis und seine Freunde eine „andere Strahlkraft“ als Tai & Co. hätten.

Vorläufiges Davis-Design im kommenden „Digimon Adventure 02“-Anime-Kinofilm © Akiyoshi Hongo, Fuji TV, Toei Animation

Derzeit ist noch unbekannt, wann der neue „Digimon Adventure 02“-Anime-Kinofilm in Japan starten wird.