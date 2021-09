„Leb deinen Traum, denn er wird wahr!“ Diese Worte und die zu ihnen gehörige Melodie dürfte vielen deutschen Anime-Fans vermutlich noch in guter Erinnerung sein. Alle Fans der DigiRitter haben nun Grund zur Freude, denn über Twitter verkündete KSM Anime heute, das Unternehmen habe sich die Lizenz an Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna sichern können und werde diesen hierzulande veröffentlichen.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna setzt die TV-Serie fort

Die Handlung des Anime-Films setzt über zehn Jahre nach den Geschehnissen der 1. Staffel von „Digimon Adventure“ an. Unsere Hauptcharaktere sind entsprechend wieder etwas älter geworden, Tai und Matt sind jetzt etwa 22 Jahre alt, und befinden sich somit an einem neuen Punkt in ihrem Leben. Dabei stellt sich im Laufe der Story heraus, dass sich die Helden nicht nur einer neuen Gefahr stellen, sondern wohl auch bald von ihren Digimon verabschieden müssen.

„Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“ entstand in den Studios Toei Animation („Dragon Ball Super“) und Yumeta Company („Re:Stage! Dream Days♪“). Regie führte Tomohisa Taguchi („Akudama Drive“), während Akatsuki Yamatoya („Digimon Data Squad“) das Drehbuch beisteuerte. Hiromi Seki, die in der Vergangenheit bereits an diversen Ablegern des Franchise mitwirkte, begleitete die Produktion als Supervisor.

Der Anime-Film startete anlässlich des 20. Jubiläums des Franchise am 21. Februar 2020 in den japanischen Kinos. Später folgten Kinostarts in weiteren Ländern, wo das Werk bisher insgesamt über 17 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo) einspielen konnte.

Bisher veröffentlichte KSM Anime mehrere „Digimon“-Produktionen in Deutschland auf Blu-ray und DVD. Ob der Publisher „Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“, wie zuvor bereits die sechsteilige Filmreihe „Digimon Adventure tri.“, in die hiesigen Kinos oder direkt auf Disk in den Handel bringen wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Weitere Informationen hierzu sollen bald folgen, verspricht das Unternehmen.