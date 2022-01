In gut drei Monaten können sich japanische Fans bereits Dragon Ball Super: Super Hero im Kino ansehen. Der neueste Anime-Ableger des erfolgreichen Franchise soll sich dabei von seinem direkten Vorgänger übrigens recht deutlich unterscheiden. Das verriet einer der Verantwortlichen in einem kürzlich veröffentlichten Promo-Material.

Dragon Ball Super: Son-Gohan und Piccolo sind die Hauptfiguren

Genauer wurde Anfang des Monats ein ziemlich umfangreicher Artikel veröffentlicht, der von @DBSChronicles und @Herms98 übersetzt wurde. Darin äußert sich Akio Iyoku, das Oberhaupt des Dragon Ball Room beim Manga-Verlag Shueisha, über den kommenden Anime-Kinofilm. An diesem ist er zudem als Executive Producer beteiligt. Unter anderem geht er im Text auf die Ausrichtung des Projekts ein.

Wie er verrät, wird der Maßstab des neuesten Abenteuers unserer Helden diesmal bedeutend kleiner ausfallen als noch im Vorgänger „Dragon Ball Super: Broly“. Dieser sollte einen „ultimativen Kampf“ zeigen, weshalb Akira Toriyama, der Schöpfer der Marke, diesmal etwas anderes versuchen wollte.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ hingegen soll sich vom „Universums-Maßstab“ entfernen und wieder eine „geerdete“ Geschichte erzählen. Diesmal schwebt also nur der blaue Planet in Gefahr und nicht direkt alles, was im Heimatuniversum unserer Protagonisten existiert.

Im Mittelunkt der Geschichte sollen diesmal übrigens Son-Gohan und Piccolo stehen. Letzterer trainiert zudem die kleine Pan, die sich ebenfalls mitten in die Action stürzt.

Darüber hinaus verweist Iyoku im Artikel auf einen Kampf zwischen Son-Gohan und dem Cyborg Gamma 1 und enthüllt hierzu ein kleines Detail: Ursprünglich sollte dieses Duell nicht bei Regen stattfinden, doch Toriyama segnete den Wunsch des Regisseurs des Anime-Films ab. Neben dem zuvor erwähnten Trio werden wir natürlich auch Son-Goku sowie Vegeta im Kampf um die Erde sehen.

Son-Gohan scheint in „Dragon Ball Super: Super Hero“ einen neuen großen Auftritt zu bekommen © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Des Weiteren geht Iyoku auch auf die Action in „Dragon Ball Super: Super Hero“ ein, von der Fans wohl viel erwarten dürfen. Diesbezüglich verweist der Executive Producer auf die „hochmoderne Technologie“, mit der die Kämpfe realisiert werden. Diese sollen nicht nur „ein Fest für die Augen“ sein, sondern außerdem eine „neue Legende“ innerhalb des langlebigen Franchise formen.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ startet am 22. April 2022 in den japanischen Kinos. Ein deutscher Kinostart wurde bisher noch nicht angekündigt.