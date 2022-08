© Bird Studio/Shueisha © 2018 Dragonball Super The Movie Production Committee

© Bird Studio/Shueisha © 2018 Dragonball Super The Movie Production Committee

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem er im letzten großen Anime-Kinofilm des Franchise noch eine elementare Rolle spielte, wurde es anschließend still um Broly. In Dragon Ball Super: Super Hero kehrt der Legendäre Super-Saiyajin nun zurück. Doch was ist seine Aufgabe im neuen Blockbuster?

Das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen, doch dabei werden wir nicht um kleinere Spoiler herumkommen. Wenn ihr euch überraschen lassen möchtet, lest den Text gerne nach eurem Kinobesuch.

In Super Hero spielt Broly nur eine Nebenrolle – mit einer Mission!

In „Dragon Ball Super: Broly“ drehte sich alles um den mit einem dezenten Wutproblem behafteten Saiyajin-Krieger. Dieser wurde von Bösewicht Freezer gegen unsere Hauptfiguren, Son-Goku und Vegeta, aufgehetzt und drohte in seiner Raserei letztendlich, die gesamte Erde zu vernichten.

Nun ist Broly wieder da und das ausgerechnet auf Beerus’ Planeten! Inzwischen scheint er sich mit seinen einstigen Widersachern gewissermaßen angefreundet zu haben. An diesen Ort haben sie ihn gebracht, damit Freezer ihn nicht findet.

Allerdings ist das tatsächlich noch nicht alles. Wie sich herausstellt, hat der Legendäre Super-Saiyajin tatsächlich sowas wie eine Mission in Dragon Ball Super: Super Hero.

Und die hat es durchaus in sich, denn er soll trainieren, seine gewaltige Wut zu kontrollieren, damit er nicht noch einmal die Beherrschung verliert und womöglich alles und jeden um sich herum zerstört.

Broly hat seine Wutausbrüche immer noch nicht im Griff © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Dabei behilflich sein soll ihm ein Training mit Son-Goku und Vegeta unter der Anleitung von Engel Whis. Wie unser Protagonist erklärt, müsse Broly üben, seine enorme Kraft einzusetzen, ohne dass sein Ki aus ihm herausbricht. Eine Aufgabe, die ihm noch immer sichtlich zu schaffen macht.

Ein anschauliches Beispiel hierfür sollen ihm Son-Goku und Vegeta liefern. In einem Trainingskampf müssen sie ohne Verwandlungen sowie ihre mächtigsten Attacken versuchen, ihr Gegenüber in die Knie zu zwingen. Broly soll die zwei derweil aufmerksam beobachten und von ihnen lernen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie das genau aussieht und wie unser wortkarger Saiyajin darauf reagiert, das könnt ihr euch ab heute, dem 30. August 2022, in „Dragon Ball Super: Super Hero“ selbst in teilnehmenden Kinos anschauen.