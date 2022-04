Mitte März berichteten wir euch von einem Cyberangriff auf das japanische Unternehmen Toei Animation. Dieser hatte zur Folge, dass verschiedene Anime-Produktionen des Studios, unter anderem One Piece, eine Zwangspause einlegen mussten. Darüber hinaus war ebenfalls Dragon Ball Super: Super Hero von den Auswirkungen der Attacke betroffen und das dürfte zunächst auch so bleiben.

Neue Details bekannt und weiter kein Kinostart für Son-Goku & Co.

Aus einem NHK-Bericht (via Anime News Network) gehen nun neue Informationen zum Vorfall hervor. Wie das Magazin von seinen Quellen erfahren hat, war dieser genauer ein Ransomware-Angriff. Hierbei handelt es sich um eine Malware-Attacke, in deren Folge interne Daten gesperrt werden. Für die Freigabe wird oft Lösegeld gefordert. Noch immer sei Toei damit beschäftigt, die Auswirkungen auf aktuelle Produktionen zu bereinigen und alles wieder zurück in den Normalzustand zu bringen.

Des Weiteren heißt es, dass gegenwärtig noch unklar sei, ob die durch den Hack verloren gegangenen Daten komplett wiederhergestellt werden könnten. Obwohl mehrere Anime-Serien wieder normal ausgestrahlt werden können, sei „Dragon Ball Super: Super Hero“ noch immer von den Folgen des Angriffs betroffen. Gegenwärtig hat der Anime-Kinofilm noch keinen offiziellen Starttermin.

Allerdings soll die zusätzliche Zeit, die das zuständige Team auf diese Weise bekommt, nicht ungenutzt bleiben. Auf Twitter zeigte sich Chikashi Kubota („One Punch Man“), der am neuesten Abenteuer von Son-Goku & Co. als Animation Director beteiligt ist, zuversichtlich, die Verantwortlichen könnten die Animationsqualität bis zum neuen Starttermin noch weiter verbessern.

Im neuesten Kino-Abenteuer des beliebten Franchise kehrt die Red-Ribbon-Armee zurück, die vor vielen Jahren von unserem Protagonisten vernichtend geschlagen wurde. Um sich an unseren Helden zu rächen, haben sie mit Gamma 1 und Gamma 2 neue sehr mächtige Cyborgs geschaffen. Nachdem die Schurken Son-Gohans Tochter Pan kidnappen, begeben sich er und sein Mentor Piccolo auf eine Rettungsmission. Darüber hinaus sind natürlich auch Son-Goku und Vegeta wieder mit dabei.

Derzeit ist noch unbekannt, wann „Dragon Ball Super: Super Hero“ in den japanischen Kinos starten wird. Zudem ist ebenfalls unklar, ob der Anime-Film zeitnah in die deutschen Kinos kommen wird.