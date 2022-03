Der japanische Kinostart von Dragon Ball Super: Super Hero rückt immer näher und passend dazu veröffentlichte die offizielle Website des Anime-Kinofilms den zweiten Trailer. Dieser zeigt uns nicht nur massig Action, sondern gewährt uns ebenfalls einige frische Einblicke in die Story des Abenteuers.

Son-Gohan muss seine kleine Pan retten!

Wir wissen bereits, dass diesmal Son-Gohan und sein Mentor Piccolo im Fokus stehen sollen. Ihre Gegner werden die beiden Cyborgs Gamma 1 und Gamma 2 sein, die von der wiederauferstandenen Red-Ribbon-Armee erschaffen wurden. Besonders an diesen Gegnern ist, dass sie sich für Superhelden halten und dementsprechend glauben, etwas Gutes in der Welt zu bewirken.

Der neue Trailer verrät nun, dass die neuen Anführer der Armee Son-Gohans Tochter Pan gekidnappt haben. Unser junger Held und sein einstiger Lehrmeister dürften sich somit auf eine Rettungsmission geben, um das Mädchen aus der Gewalt der Verbrecherorganisation zu befreien. Welche Rolle in „Dragon Ball Super: Super Hero“ Son-Goku sowie Vegeta dabei spielen werden, bleibt indes abzuwarten.

Ein weiteres interessantes Detail, über das Fans aktuell weltweit diskutieren, ist eine gewaltige Vorrichtung, die wir gegen Ende des Trailers sehen. Die Verantwortlichen bestätigten bereits, dass bisher noch nicht alle Charaktere, die im Anime-Kinofilm auftreten werden, enthüllt wurden. Eine beliebte Fan-Theorie geht derzeit von einem Comeback des Dragon Ball Z-Bösewichts Cell aus.

Zudem dürfen sich Fans, in bester Tradition der Reihe, natürlich wieder auf allerlei bildgewaltige Kämpfe freuen. Mit „Dragon Ball Super: Super Hero“ wagt sich das Franchise übrigens technisch auf neues Terrain, denn hierbei handelt es sich um den ersten CGI-Film der Reihe. Die neuen Szenen im frischen Video, in denen unter anderem Son-Gohan als Super-Saiyajin zu sehen ist, sehen recht vielversprechend aus.

Der kommende Anime-Kinofilm entsteht, wie bereits die Vorgänger, im Studio Toei Animation. Tetsuro Kodama („The Bears‘ School“) bekleidet den Posten des Regisseurs, während Jae Hoon Jung („Dragon Ball Z: Kampf der Götter“) als CGI Director an Bord ist. „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama steuert derweil das Drehbuch sowie die Charakterdesigns des Leinwand-Abenteuers bei.

Ein neues Key Visual zu „Dragon Ball Super: Super Hero“ © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

„Dragon Ball Super: Super Hero“ startet am 22. April 2022 in den japanischen Kinos. Einen deutschen Kinostart hat der Film aktuell noch nicht. Da KAZÉ Anime die Vorgänger bereits in unsere Lichtspielhäuser brachte, dürften die Chancen für den neuen Film jedoch wohl nicht allzu schlecht stehen.