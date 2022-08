Heute ist der große Tag endlich gekommen, denn mit Dragon Ball Super: Super Hero startet der neueste Ableger des legendären Franchise auch in unseren Kinos. Wir durften uns den Film bereits vorab mehrmals auf Deutsch ansehen und verraten euch spoilerfrei, ob die Synchronisation gelungen ist.

Welche Sprecher*innen sind an Bord?

Die deutsche Synchronisation des sehr erfolgreichen Anime-Blockbusters entsteht bei Oxygen Sound Studio („Jujutsu Kaisen“). Für Dialogbuch und Dialogregie verantwortlich ist derweil Sabine Winterfeldt, die bereits Erfahrung mit der Marke hat. Beide Positionen bekleidete sie schon bei „Dragon Ball Z Kai“.

Fans dürfen sich auf die Rückkehr verschiedener bekannter Stimmen freuen. Hierzu zählen unter anderem Tommy Morgenstern (Son-Goku), Oliver Siebeck (Vegeta) und Claudia Urbschat-Mingues (Bulma). Ebenfalls erneut mit dabei ist Robin Kahnmeyer als Son-Gohan, welcher der Protagonist des Anime-Films ist.

Die andere Hauptfigur von „Dragon Ball Super: Super Hero“, Piccolo, wird indes nicht wie in den vorherigen Anime-Kinofilmen von David Nathan gesprochen. Stattdessen leiht Felix Spieß dem Charakter nun erneut seine Stimme. Dies tat er bereits in „Dragon Ball Z Kai“ sowie „Dragon Ball Super“.

Eine komplette Liste mit allen Sprecher*innen des Films findet ihr in diesem Artikel.

Wie gut ist die deutsche Synchronisation gelungen?

Doch kommen wir nun zur eingangs formulierten Frage. Zunächst einmal machten die Leistungen aller Sprecher*innen auf uns einen wirklich tollen Eindruck. Alle waren merklich mit Herzblut dabei und schienen entsprechend großen Spaß bei der Arbeit gehabt zu haben.

Piccolo ist in „Dragon Ball Super: Super Hero“ stärker als je zuvor! © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Ausgehend von den euphorischen Reaktionen des Publikums bei der Deutschlandpremiere von „Dragon Ball Super: Super Hero“ in Köln kam diese Leidenschaft definitiv bei den Zuschauer*innen an. Es war in der Tat ganz großes Kino, bei dem alle merklich mitgegangen sind.

Wenn wir jemanden aus dem Cast besonders hervorheben müssten, wären das sicherlich Robin Kahnmeyer und Felix Spieß, die alles aus sich herausgeholt haben, sowohl in den witzigen als auch den ernsten Momenten – und ja, die Schreie saßen ebenso!

Auch die beiden heimlichen Stars des Films, Gamma 1 und Gamma 2 (Oscar Wien & Patrick Keller) warfen alles in die Waagschale – großartig!

Gamma 1 & Gamma 2 sind die heimlichen Stars des Anime-Films © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Gleichsam gut gelungen war die deutsche Übersetzung des Anime-Hits, die sich, wie bereits in der Vergangenheit, die eine oder andere kleine Freiheit erlaubt hatte. Wenn ihr „Dragon Ball Z“ oder auch „Dragon Ball Super“ liebt, werdet ihr euch hier direkt wieder heimisch fühlen.

Insgesamt machte die deutsche Synchronisation von „Super Hero“ auf uns einen wirklich tollen Eindruck. Die Sprecher*innen haben allesamt abgeliefert, die Übersetzung war gut und gerade die Schreie, etwas, das einige Fans in den letzten beiden TV-Serien noch kritisiert hatten, haben wieder richtig Druck.

Falls ihr Fan der deutschen Fassung des Anime-Hits seid, dürft ihr euch auf einen tollen Kinoabend freuen.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ läuft nur heute, am 30. August 2022, im Rahmen der Crunchyroll Anime Nights in ausgewählten Kinos.