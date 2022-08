Skull and Bones: Fokus liegt nicht auf der Story

Nachdem das Skull and Bones von Ubisoft nun endlich einen Releasetermin bekommen hat und der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht wurde, kommen immer mehr Informationen zum Piratenabenteuer ans Tageslicht.

„Skull and Bones ist kein narratives Spiel.”

In einem Interview mit True Achievements erklärte Game Director Ryan Barnard kürzlich, dass der Fokus nicht auf der Story liegt. Vielmehr hätten die Spieler*innen die Freiheit ihre eigene Geschichte zu schreiben, Seeschlachten zu schlagen und die Spielwelt zu erkunden.

„Skull and Bones ist kein narratives Spiel. Es gibt eine grundlegende Geschichte, auf der die gesamte Welt fußt, aber das ist nicht der Hauptfokus. Wir möchten, dass die Spieler ihre eigenen Geschichten basteln und den Typ Piraten spielen können, der sie sein wollen.“

Dennoch gäbe es durchaus narrative Elemente, wie Barnard weiterhin erklärt:

„Im Spiel trifft man wichtige NPCs, die sogenannten Kingpins, die ihre eigenen Geschichten haben, die man erfährt, wenn man ein Verhältnis zu ihnen aufbaut, indem man Verträge mit ihnen schließt.“

Fortschrittssystem statt Kampagne

Klingt vom Prinzip her ähnlich wie in Sea of Thieves? Richtig. Während der Anreiz dort jedoch fast ausschließlich auf kosmetischen Neuerungen für die Schiffe oder neuen Rüstungen fußt, soll es bei „Skull and Bones“ zusätzlich ein Progressionssystem geben.

Es gibt keine klassische Story-Kampagne. Ziel ist es eine eigene Flotte aufzubauen, sich einen Namen zu machen und der meist gefürchtete Pirat zu werden. Anhand des Progressionssystems, das Infamy genannt wird, erhalten wir Blaupausen für bis zu 12 neue Schiffe, Waffen und Rüstungen, wenn wir unseren Ruf als gefürchtete Piraten verbessern.

Skull and Bones: Keine Kämpfe an Land

Der Schlüssel dazu sollen die Seeschlachten sein, bei denen andere Schiffe, Siedlungen und Festungen angegriffen werden. Generell finden die Kämpfe gänzlich auf hoher See statt. Den Aussagen Barnards nach zu urteilen soll jedoch auch einiges an Land stattfinden.

„Auch an Land gibt es eine Menge Gameplay – hier kannst du basteln, dich ausrüsten, Kontakte knüpfen, dein Lagerhaus verwalten und dein Schiff und deinen Kapitän individuell gestalten.“

„Skull and Bones“ erscheint am 8. November 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Google Stadia. Zudem soll es für mehrere Jahre kostenlose Inhalte (Events, Schiffe, Waffen) geben. Ein langfristiges Spielvergnügen für Single- und Multiplayer.