Skull and Bones: Gameplay & offizieller Releasetermin veröffentlicht

Gestern um 20 Uhr unserer Zeit fand das erste von zwei angekündigten Ubisoft Forward-Events in diesem Jahr statt, bei dem das langersehnte Piratenabenteuer Skull and Bones enthüllt wurde. Zudem wurde der finale Releasetermin bekanntgegeben: Am 8. November 2022 dürfen wir in See stechen.

Gameplay: Darum geht es in Skull and Bones

Die Geschichte beginnt mit einem Schiffbruch im Indischen Ozean. Ihr besitzt nichts außer einem kleinen Schiff, die Dhow, und einem Speer zum Abwehren gefährlicher Tiere. Indem ihr Aufträge für Händler, Einheimische und andere Piraten ausführt, erhaltet ihr Zugang zu Ressourcen, zum Beispiel Baupläne für Schiffe und Waffen. Außerdem könnt ihr dadurch euer Ansehen steigern.

Es gibt keine klassische Story-Kampagne. Ziel ist es eine eigene Flotte aufzubauen, sich einen Namen zu machen und der meist gefürchtete Pirat im Indischen Ozean zu werden.

Im Zentrum stehen dabei vor allem die Seeschlachten. Generell findet das Spiel gänzlich auf hoher See statt. Keine Landgänge, kein Schwimmen im Meer. In der Third-Person-Perspektive könnt ihr zwar Häfen und Außenposten ansteuern, jedoch nur um neue Quests zu bekommen oder euer Schiff auszubauen.

Skull and Bones: Weniger Assassin’s Creed als gedacht

Auch an Deck ist der Bewegungsradius leider stark eingeschränkt. Das Entern und Plündern von anderen Schiffen übernimmt ausschließlich eure Crew. Wer also Action-geladene Kämpfe à la Assassin’s Creed 4: Black Flag erwartet, wird hier leider enttäuscht.

Der Fokus liegt hier wirklich auf den Seeschlachten, wobei auch die Segel richtig genutzt werden wollen, denn der Wind beeinflusst logischerweise die Geschwindigkeit eures Schiffes.

Skull and Bones: Release & Preorder-Boni geleakt

Da „Skull and Bones“ als Single- und Multiplayer entwickelt wurde, könnt ihr bespielsweise auch andere Spieler*innen an den Häfen begrüßen. Ihr dürft übrigens wählen, ob ihr gegeneinander oder miteinander kämpfen wollt.

Ein lohnenswertes Geschäft?

Für alle, die noch nicht ganz überzeugt sind: Typisch Ubisoft soll es für mehrere Jahre kostenlose Inhalte (Events, Schiffe, Waffen) geben. Ein langfristiges Spielvergnügen also.

„Skull and Bones“ erscheint am 8. November für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Stadia. Wer möchte, kann das Game auch schon jetzt über die offizielle Seite vorbestellen.