Ubisoft Forward 2022 hat neuen Termin und Skull and Bones im Gepäck

Ursprünglich sollte Ubisoft Forward 2022 bereits im Juni stattfinden. Nun gab der Publisher bekannt, dass noch in dieser Woche ein erster Showcase zu Skull and Bones geplant ist, sowie das große Hauptevent im September.

„Ubisoft Forward ist zurück, diesmal mit zwei Events, die nie zuvor gesehene News, Gameplay, Enthüllungen und mehr präsentieren.“

Youssef Maguid via Ubisoft.com

Ubisoft Forward kehrt diesen September zurück

Das Livestream-Event von Ubisoft soll am 10. September um 21 Uhr unserer Zeit stattfinden. Dabei sollen „Updates und Neuigkeiten zu verschiedenen Spielen und Projekten von Ubisoft-Teams aus der ganzen Welt“ enthüllt werden.

Zu sehen gibt es das Ganze auf YouTube, Twitch oder der offiziellen Website. Laut offizieller Ankündigung soll „Ubisoft Forward in voller Stärke zurückkehren“ und mit mehreren Sprach- und Barrierefreiheitsoptionen zu sehen sein.

Ubisoft bestätigt Release von Avatar, Skull & Bones und Mario + Rabbids

Genauere Details wurden bisher zurückgehalten. Dem im Mai veröffentlichtem Geschäftsbericht für 2022/2023 zufolge, stehen neben „Skull and Bones“ einige weitere Releases ins Haus, darunter auch Avatar: Frontiers of Pandora und Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Ubisoft Forward 2022 präsentiert Skull and Bones

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Insider – allen voran Tom Henderson – andeuteten, dass wir uns noch in diesem Monat auf die offizielle Enthüllung von Skull and Bones freuen dürfen, haben sich nun die Verantwortlichen von Ubisoft zu Wort gemeldet.

Demnach soll das Gameplay des Piratenepos am morgigen Donnerstag, den 7. Juli 2022 um 20 Uhr unserer Zeit bei YouTube und Twitch präsentiert werden.

„Das allererste Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones gibt einen umfassenden Einblick in das kommende Open-World-Multiplayer-Piratenspiel, das vom Indischen Ozean während des Goldenen Zeitalters der Piraterie inspiriert wurde.“ Youssef Maguid via Ubisoft.com

Möglicherweise wird bei einem dieser Events auch der finale Releasetermin von „Skull & Bones“ enthüllt. Offiziell bestätigt wurde dies zwar bisher nicht, allerdings twitterte ein Microsoft-Insider vor einigen Tagen, dass die Liste der Extras für den Xbox Store bereites fertig sei und warf den 8. November 2022 als Release in den Raum.

Vielleicht sind wir nach dem Event morgen ein kleines Stück schlauer.