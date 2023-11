Skull and Bones: Steht der Release endlich fest? – Datum geleakt

Skull and Bones ist DAS Problemkind von Ubisoft. Nachdem die Veröffentlichung mehrfach verschoben wurde, soll das Piratenabenteuer nun endlich einen festen Termin haben – zumindest behauptet das ein bekannter Insider.

Skull and Bones im Bermuda Dreieck

Blicken wir kurz zurück: Ursprünglich sollte „Skull and Bones“ bereits 2018 erscheinen. Immerhin befindet sich das Game seit 2013 in der Entwicklung – schon ganze 10 Jahre also. Es folgten mehrere Wellen von Release-Ankündigungen und Verschiebungen.

Bei Gamer*innen wich die Vorfreude stetig, stattdessen stellte sich allmählich Resignation ein und die Befürchtung niemals in See stechen zu können. Doch Ubisoft hält weiter am nautischen Multiplayer fest, der einst als Ableger von Assassin’s Creed 4: Black Flag geplant war.

Inzwischen gab es zumindest schon mal eine Beta-Testphase. Jedoch verlies kurz danach Elisabeth Pellen als Dritte den Posten als Creative Director, was die Entwicklung sicherlich ein weiteres Mal zurückgeworfen hat.

Nimmt Ubisoft nun endlich Kurs auf Release?

Nun meldet sich der gut informierte und stets glaubwürdige Insider Tom Henderson mit einem Update. So will er in Erfahrung gebracht haben, dass „Skull and Bones“ am 16. Februar 2024 erscheinen soll.

Zudem gibt er an, dass in Kürze die offizielle Ankündigung seitens Ubisoft ansteht – womöglich sogar bei den diesjährigen Game Awards, die am 7. Dezember stattfinden.

Das Datum deckt sich zeitlich mit dem letzten Update des Publishers, in dem zumindest ein Zeitraum kommuniziert wurde. Dieser wurde auf das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres festgelegt, also auf einen Termin zwischen Januar und März 2024.

Editionen und Preise

Wie Henderson weiter berichtet (und auch im Ubisoft Store zu sehen ist), soll „Skull and Bones“ in 2 verschiedenen Editionen erscheinen. Für die Standard-Version müsst ihr 59,99 Euro entrichten, während die Premium-Edition 89,99 Euro kostet.

Allerdings bekommt man für die Mehrkosten auch einiges geboten, wie ihr unserem Preorder-Guide entnehmen könnt. Da die Preorder jedoch schon weit über ein Jahr läuft, hat sich auch hier ein bisschen was verändert.

Premium-Edition von „Skull and Bones“ mit allen Inhalten © Ubisoft

Besonders auffällig ist der Preis für die Premium-Edition. Dieser lag im Juli 2022 nämlich noch bei 109,99 Euro. Zudem ist die Standard-Edition inzwischen für alle Plattformen (PC, PS5 & Xbox Series X/S) zum selben Preis erhältlich.

Auch wenn diese Neuigkeiten vielleicht einen winzigen Hoffnungsschimmer und ein klein wenig erneute Vorfreude aufkeimen lassen, sollte das genannte Release-Datum solange mit Vorsicht genossen werden, bis das Game tatsächlich im Ladenregal steht. Schließlich wäre ein weiterer Aufschub alles andere als überraschend.

