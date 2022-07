Skull and Bones vorbestellen, diese Editionen gibt es – Preorder-Guide

Das Piratenabenteuer Skull and Bones kann ab sofort vorbestellt werden. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel kaufen könnt und ob sich der Blick in den Vorverkauf lohnt.

Der Titel erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X|S wie Google Stadia und die Veröffentlichung erfolgt mitsamt zwei Editionen.

Gibt es einen Preorder-Bonus bei Skull and Bones?

Ja. Tatsächlich gibt es beim Vorbestellen von „Skull and Bones“ einen kleinen Preorder-Bonus. Dieser setzt sich aus einigen kosmetischen Artikeln zusammen.

Diese Bonusgegenstände gibt es bei einer Vorbestellung von „Skull and Bones“:

Ein „Hoheit der offenen See“-Paket inklusive „Berüchtigte Kluft“ inklusive „Krönungsfeier-Feuerwerk“



Das sind die Preorder-Boni bei „Skull and Bones“ © Ubisoft

Was enthält die Standard-Edition und Premium-Edition?

Was kostet „Skull and Bones“? Die Standard-Edition des Spiels kostet 79,99€ für Next-Gen-Plattformen. Für den PC zahlt ihr lediglich 59,99€. Falls ihr also über einen High-end-PC verfügt, solltet ihr über den Kauf der PC-Version nachdenken. So könn ihr 20 Euro sparen.

Die Premium-Edition kostet 109,99€, aber dafür bekommt ihr noch eine Reihe von Goodies oben drauf. Die nachfolgenden Items liegen der Premium-Edition bei:

Hauptspiel

Premium-Basispaket Enthält die „Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion mit Schiffsverzierungen (siehe unten)

2 zusätzliche Missionen

Offizielles, digitales Artbook

Soundtrack des Spiels

Kaperbrief-Token für einen Battle Pass (in einer Saison)

Premium-Edition von „Skull and Bones“ mit allen Inhalten © Ubisoft

Was ist Skull and Bones?

„Skull and Bones“ von Ubisoft Singapore entführt uns in den Indischen Ozean und macht uns zum waschechten Piratenkapitän. Wir segeln in diesem Action-Adventure wahlweise allein oder mit unseren Freunden im Koop. Es gibt PvE- und PvP-Kämpfe.

„Von der Küste Afrikas bis ins damalige Niederländisch-Indien erwarten dich unterschiedliche Regionen mit jeweils einzigartigen Ökosystemen.“

Das heißt, wir begeben uns auf die Suche nach Schätzen auf einer gewaltigen Open World. Doch nicht nur das: wir erledigen Aufträge für Händler oder Piratenfürsten und dürfen Ressourcen sammeln, um unser Schiff im Unterschlupf zu verbessern.

Wir erleben brutal inszenierte Seeschlachten, überfallen Siedlungen oder die sagenumwobenen Forts. Diese Burgen sind besonders schwer einzunehmen und vieles wie die Forts erinnern an den geistigen Vorgänger Assassin’s Creed 4: Black Flag.

„Skull and Bones“ erscheint am 8. November 2022 für alle Next-Gen-Plattformen, PC und Google Stadia.