Skull and Bones: Segelt Ubisoft mit der Closed-Beta weiter gegen den Wind?

Anfang der Woche fand die Ubisoft Forward statt und tatsächlich gab es ein Lebenszeichen von Skull and Bones – nur nicht so, wie wir erhofft haben.

Ubisofts Problemkind dümpelt weiter vor sich hin. Ursprünglich sollte das Piratenabenteuer schon im Herbst 2018 erscheinen, wurde inzwischen jedoch ganze 6 Mal verschoben.

Die letzte Meldung zu Skull and Bones liegt bereits ein halbes Jahr zurück und so hofften viele Gamer*innen auf Neuigkeiten beim Event am 12. Juni. Die gab es dann auch, nur leider erneut ohne einen Release-Termin.

Nebst einem neuen musikalischen Trailer, der zugegebenermaßen nur noch mehr Bock das Piraten-Dasein macht, wurde für Ende August eine geschlossene Beta angekündigt.

Selbst die Closed-Beta hat Schlagseite

Interessierte konnten sich kurz nach der Ankündigung auf der offiziellen Website für die Testphase registrieren und hatten dabei die Option zwischen der Version für PS5, Xbox Series X/S oder PC zu wählen.

Etwas später wurde Konsoleninhaber*innen jedoch der Wind aus den Segeln genommen. Während die Auswahl für PS5 und Xbox Series klammheimlich entfernt wurden, bestätigte ein Entwickler im „Skull and Bones“-Discord, dass die geschlossene Beta ausschließlich auf dem PC stattfinden soll.

Laut Branchen-Insider Tom Henderson sei die Beta von vorn herein nie für die Konsolen geplant gewesen. Das stellt sich doch so langsam die Frage, welche Leichtmatrosen da am Werk sind?

Inzwischen wurde dieser Fehler korrigiert. Somit können ausgewählte PC-Spieler*innen vom 25. bis 28. August 2023 im Rahmen der Closed-Beta erstmals virtuell in See stechen und den Entwickler*innen hoffentlich konstruktives Feedback geben, sodass das Schiff endlich flott gemacht werden kann.

Vergangene Tests legen Fokus auf die Seeschlachten

Wie Senior Producer Neven Dravinski in einem Q&A verriet, sollen in den vergangenen Monaten, unter anderem über Ubisofts Insider-Programm, mehrere geschlossene Live-Tests durchgeführt worden sein, nach denen die Seeschlachten noch einmal überarbeitet werden.

Demnach sollen diese noch mehr Tiefe erhalten und die Schiffs- und Waffenvarianten erhöht werden, um Spieler*innen gleich zu Beginn mehr Individualität bieten zu können. Zudem soll die Navigation verbessert worden sein.

Wann und für welche Plattformen erscheint Skull and Bones?

Laut aktuellem Stand soll „Skull and Bones“ im Geschäftsjahr 2023-2024 erscheinen, was bedeutet, dass der Release bis spätestens 31. März 2024 vonstatten gehen müsste. Die Preorder läuft jedoch schon seit einigen Monaten.

Einen weiteren Haken gibt es jedoch noch: Das Piraten-Game befindet sich ausschließlich für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Die Versionen für PS4 und Xbox One wurden aus technischen Gründen über Bord geworfen.