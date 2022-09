Skull and Bones: Release auf 2023 verschoben – Beta-Phase angekündigt

Ubisoft braucht doch mehr Zeit für die Entwicklung von Skull and Bones als erwartet, sodass der geplante Stapellauf verschoben werden muss. Das Piraten-Abenteuer soll nun doch erst 2023 erscheinen. Ärgerlich für die wartenden Landratten, die endlich virtuell in See stechen wollen. Laut Ubisoft aber notwendig.

Gerade einmal zwei Wochen sind ins Land gestrichen, seitdem die Entwickler, anlässlich der Ubisoft Forward, zwei neue Trailer veröffentlichten und damit das Blut der lauernden Spielerschaft erheblich in Wallung brachten.

„Skull and Bones“ schien bereits in greifbarer Nähe, jedoch müssen die Ferngläser jetzt doch wieder weiter ausgefahren werden. Wie Ubisoft via Social Media und Blogeintrag mitteilt, verschiebt sich der geplante Release vom 8. November 2022 auf den 9. März 2023.

Ubisoft strebt nach Perfektion

Laut Ubisoft sei die Entwicklung bereits abgeschlossen, jedoch benötige das Entwicklerteam noch etwas Zeit für den Feinschliff. Man wolle die Ergebnisse vergangener technischer Tests nutzen, „um das Erlebnis noch weiter zu verfeinern und auszugleichen“.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass ihr alle Skull and Bones in die Hände bekommt und kopfüber in die gefährliche und aufregende Welt des Aufbaus eures eigenen Piratenimperiums eintauchen könnt. Um euch die bestmögliche Erfahrung zu bieten, haben wir beschlossen, uns etwas mehr Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass wir genau das liefern können.“ – Ubisoft

Skull and Bones schippert am Weihnachtsgeschäft vorbei

Diese Entscheidung dürfte dem Entwickler nicht leicht gefallen sein. Immerhin entgeht dem Unternehmen somit das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft. Zumindest fällt der Release noch gerade so in das Ubisoft-Geschäftsjahr 2022/23, sodass der verschobene Start keinen Einfluss auf die Umsatz-Prognosen haben wird.

Beta-Phase vor Veröffentlichung

Weiterhin teilt Ubisoft mit, dass es demnächst die Möglichkeit geben wird, in einer offenen Beta-Phase Seeluft zu schnuppern. Dies tröstet zumindest etwas über die verlängerte Wartezeit hinweg. Informationen über den Start und wie man sich dafür anmelden kann sollen schon bald folgen.

„Skull and Bones“ kann für PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Google Stadia vorbestellt werden. Erfahrt mehr über die verschiedenen Editionen in unserem Preorder-Guide. Mit kostenlosen Inhalten, in Form von Events, neuen Schiffen und Waffen, verspricht Ubisoft ein langfristiges Spielvergnügen.